بهذه الصفحة تراقب غوغل مشترياتك على الإنترنت

تسجل غوغل جميع حركات الشراء التي قمت بها على الإنترنت منذ سنوات وتحفظ هذه المعلومات في صفحة مدفونة في أعماق صفحة الإعدادات.

هذا ما نشره تقرير لوكالة سي أن بي سي الأميركية مؤخرا، حيث نشر الرابط التالي للصفحة التي لا يعرف عنها كثير من المستخدمين.

إليك الرابط الخاص بالصفحة (يجب تسجيل الدخول): https://myaccount.google.com/purchases.

عند فتح هذه الصفحة ستفاجأ بأن الكتاب الذي اشتريته قبل سنوات من أمازون موجود في الصفحة مع تاريخ الشراء ورقم الوصل وحتى وقت الشراء.

بل إن بعض المستخدمين لاحظوا أن تفاصيل شراء بعض المنتجات كانت مذكورة، فمثلا لاحظ أحد المستخدمين أن طلبه للطعام التايلندي قبل سنة مذكور مع وجود ملاحظة أنه طلب إزالة الفاصوليا من الوجبة.

تشمل هذه القائمة مشتريات من مواقع عدة بعضها لغوغل، وهو ما يمكن فهمه وتفسيره مثل غوغل بلاي وغوغل أكسبريس وأخرى لا علاقة لها بغوغل مثل موقع أمازون.