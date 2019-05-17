يزن نصف كيلوغرام.. لينوفو تكشف عن حاسوب مكتبي صغير للغاية

كشفت شركة لينوفو عن الحاسوب المكتبي "ثينك سنتر إم90إن نانو" الصغير للغاية، الذي يستهدف المكاتب ذات المساحة الصغيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب الجديد الذي يعمل بنظام ويندوز10 (النسخة المنزلية أو الاحترافية)، وتبلع أبعاده 17.9×8.8×2.2 سم، كما أنه يزن نحو نصف كيلوغرام.

ويأتي حاسوب لينوفو الجديد مزودا بمعالج إنتل كور آي7، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 16 غيغابايتا، وسعة تخزين من نوعية أقراص الحالة المصمتة (إس إس دي) بسعة 512 غيغابايتا، أو تيرابايت (في حالة استخدام قرصين معا).

وزودت الشركة الحاسوب الصغير بمجموعة جيدة من المنافذ بما في ذلك إيثرنت، وديسبلاي بورت 1.2، ومنفذا يو إس بي-سي، وأربعة منافذ يو إس بي 3.1، ومنفذ "أي يو إكس".

ويتم إمداد الحاسوب بالطاقة عبر منفذ يو إس بي-سي من خلال شاشة متوافقة أو قاعدة إرساء، وهو ما يوفر المساحة والمقبس لوحدة مزود الطاقة المنفصل.

ومن المقرر إطلاق الحاسوب المكتبي الجديد في الأسواق بحلول أغسطس/آب المقبل، بسعر يبدأ من 639 دولارا أميركيا.