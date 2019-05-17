غوغل تطلق أجهزة وتطبيقات جديدة والهدف هو التكامل

ولهذا الغرض قدمت الشركة أجهزة وخدمات عدة من بينها:

بيكسل 3أ وبيكسل 3أ بلس

ارتفع سعر الهواتف الذكية على نحو ثابت فبتنا مضطرين الآن إلى إنفاق حوالي ألف دولار أو أكثر لاقتناء هاتف جديد.

لكن أجهزة بيكسل من غوغل "بيكسل 3أ" و"3أ بلس" توفر جميع الخصائص المميزة بنصف السعر.

ويمكن الحصول على أفضل الحيل المتوفرة في أجهزة بيكسل على غرار الرؤية الليلية للكاميرا والبطارية القابلة للتكيف وإدماج تقنية الواقع المعزّز في خرائط غوغل وكل ذلك مقابل أربعمئة دولار فقط.

أجهزة بيكسل من غوغل "بيكسل 3أ" و"3أ بلس" توفر جميع الخصائص المميزة للهواتف الذكية بنصف السعر (الفرنسية)

أندرويد كيو

يأتي نظام أندرويد كيو محمّلا ببعض التحديثات الرائعة، مثل خاصية الرد الذكي التي تعمل مع جميع تطبيقات التراسل وأداة الشرح الفوري التي تترجم مقاطع الفيديو عندما لا يكون الصوت قيد التشغيل.

وتقول شركة غوغل إنه بإمكانك مراقبة الإذن الخاص بالتطبيق بسهولة أكبر، حيث سيطلب منك غوغل مراجعة التطبيقات القادرة على النفاذ إلى بيانات على غرار موقعك.

وبالنسبة للعائلات، تمنح أدوات المراقبة الأبوية فرصة أفضل للتحكم في وقت استخدام الشاشة المخصص للأطفال، علاوة على إزالة التطبيقات التي تشتت انتباهك على غرار البريد الإلكتروني والأخبار، حين تحاول التركيز على مهمة ما.

أندرويد كيو يأتي ببعض التحديثات الرائعة، مثل خاصية الرد الذكي التي تعمل مع جميع تطبيقات التراسل وأداة الشرح الفوري (غوغل)

نيست هب ماكس

تعمل شاشة العرض الذكية الجديدة من غوغل "نيست هب ماكس" مركز قيادة لمنزلك الذكي، ويمكن لهذه الشاشة التحكم بجهاز ترموستات "نيست" أو بأضوائك الذكية.

كما أن نيست هب ماكس مزودة بكاميرا تخوّل لك مشاهدة دروس الطهي على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى ميكروفون حتى تتمكن من الصراخ وتأمر مساعد غوغل بإطفاء جهاز ضبط الوقت (ويمكنك القيام بهذا من خلال التلويح أيضا).

ويتعرف برنامج "فويس ماتش" إلى كل شخص يدخل منزلك من خلال صوته، كما يقوم تطبيق "فويس ماتش" الجديد بتمييز وجوههم عن طريق الكاميرا.

شاشة العرض الذكية الجديدة من غوغل "نيست هب ماكس" تعمل مركز قيادة لمنزلك الذكي (الفرنسية)

مساعد غوغل

تؤكد شركة غوغل أن هذا المساعد الذكي قادر على تقديم الإجابات والرد على الطلبات بشكل أسرع بنحو عشر مرات.

وأثناء عرض توضيحي على خشبة المسرح، أوضحت الشركة طريقة الانتقال بسلاسة بين المهام وتغيير التطبيقات دون الحاجة إلى قول "مرحبا غوغل" بين الطلبات.

فضلا عن ذلك، يستطيع المساعد فهم الفرق بين طلب ما، مثل الأمر "بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جيسيكا" مثلا، وإملاء الرسالة في حد ذاتها.

وتتمثل بعض ميزات الهاتف الأخرى لمساعد غوغل في فهم المراجع الشخصية للعبارات التي تقوم بنطقها بشكل أفضل.

كما يعرض وضع القيادة لوحة قيادة شخصية تظهر كلما ركبت السيارة، وبمجرد نطق "مرحبا غوغل، فلنبدأ السير"، يعرض هذا التطبيق جميع التفاصيل المحتملة التي تحتاجها أثناء القيادة.

غوغل تؤكد أن المساعد الذكي قادر على تقديم الإجابات والرد على الطلبات بشكل أسرع بنحو عشر مرات (الفرنسية)

دوبلكس الويب

يعرف "دوبلكس" بأنه برنامج مشابه للإنسان نظرا لأنه قادر على القيام بحجوزات المطاعم وتنظيم جدول مواعيدك عبر الهاتف.

والآن، بإمكان دوبلكس مساعدتك على مواقع الويب أيضا، فعلى سبيل المثال، فلنفترض أنك تعتزم السفر إلى سان فرانسيسكو وتحتاج إلى استئجار سيارة، فيكفي أن تقوم بفتح موقع الويب الخاص بتأجير السيارات، وسيقوم دوبلكس تلقائيا بملء جميع الخانات المطلوبة بما في ذلك تاريخ رحلتك، ووقت وصولك وغيره دون أن تضطر إلى ملء المعلومات بنفسك.

التبادل الفوري للرسائل

قدمت شركة غوغل خلال العام الماضي، مجموعة من التطبيقات الفورية الموجّهة لحوالي 466 مليون شخص في العالم يعانون إما من الصمم أو من ضعف السمع، وتتميز هذه التطبيقات بخاصية "تحويل الخطاب إلى نص" بهدف تدوين المحادثات تزامنا مع الوقت الفعلي.

حاليا، تقدّم غوغل بعض الحيل الجديدة، إذ تمنح ميزة الدردشة المساعدة "لايف ريلاي" أو التبادل الفوري للرسائل المستخدمين خيار "الكتابة" بدلا من التحدث في مكالمة هاتفية.

وتجعل هذه الميزة المكالمات الهاتفية أسهل بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في النطق والأشخاص الذين سبق أن تعرضوا إلى سكتات دماغية، أو الصم، أو المصابين بالتصلب الجانبي الضموري. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تعمل غوغل أيضا على إنشاء مجموعة أكبر من البيانات الخاصة بالأصوات، حتى يتمكن مساعد غوغل والواجهات الصوتية الأخرى من فهم الأشخاص ذوي أنماط الخطاب الخاصة.