تضمن إصلاحات ومزايا عديدة.. آبل تطرح الإصدار آي أو إس 12.3

أعلنت شركة آبل إطلاق الإصدار "آي أو إس 12.3" الجديد لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية.

وأوضحت الشركة الأميركية أن أهمية الإصدار الجديد لا تقتصر على سدّ العديد من الثغرات الأمنية فحسب، بل إنه يدعم حاليا التلفزيونات المزودة بواجهة البث آبل "إيربلاي 2"؛ مما يعني أنه يمكن إرسال مقاطع الفيديو والموسيقى والصور من آيفون أو آيباد إلى التلفزيونات الذكية المتوافقة.

كما قامت آبل بتحسين علامة التبويب "من أجلك" (For You) في تطبيق الموسيقى آبل ميوزك؛ حيث يتم تحديث علامة التبويب هذه عدة مرات في اليوم، وتقوم باقتراح موسيقى جديدة اعتمادا على الفنانين أو الأنواع الموسيقية، التي يتم الاستماع إليها كثيرا.

بالإضافة إلى ذلك، قامت آبل بإصلاح المشكلات الخاصة بانقطاع الاتصال في حالة إجراء المكالمات الهاتفية عن طريق شبكة "دبليو لان" اللاسلكية، وكذلك عدم ظهور أسماء الأغنيات على شاشة السيارة.