هجوم "الزومبي" يستهدف معالجات إنتل.. فكيف تواجهه؟

من المرجح أن حاسوبك المحمول أو المكتبي يعمل بمعالج إنتل، وإذا كان الأمر كذلك فأنت بحاجة إلى تحديث حاسوبك فورا، وذلك نتيجة اكتشاف ثغرة خطيرة تتيح للمهاجمين سرقة البيانات مباشرة من معالج حاسوبك.

واكتشف الثغرة، التي تدعى "حمولة الزومبي" (ZombieLoad)، بعض الباحثين الذين سبق أن اكتشفوا ثغرتي سبكتر وميلتداون الخطيرتين، وهي تتشارك في العديد من الأمور المتشابهة مع تلكما الثغرتين.

وتؤثر ثغرة "زومبي لود" على كل معالجات إنتل المصنوعة منذ العام 2011، مما يعني أن كل حواسيب ماك بوك والغالبية العظمى من حواسيب ويندوز الشخصية معرضة للإصابة بها حيث تعمل جميعها بمعالجات إنتل. كما يمكن استغلال الثغرة في الآلات الافتراضية في السحاب.

وتقول إنتل، التي تدعو الثغرة باسم "أخذ عينات البيانات الدقيقة" أو (إم دي إس)، إن وحدات معينة من معالجاتها من الجيلين الثامن والتاسع محمية بالفعل ضد هذه الثغرة، كما أن جميع وحدات المعالجة المركزية المستقبلية ستشمل تعديلات في تصنيعها تلغي الثغرة.

وقالت الشركة في بيان رسمي "تمت معالجة ثغرة أخذ عينات البيانات الدقيقة بالفعل على مستوى العتاد في معالجات إنتل كور من الجيلين الثامن والتاسع الحاليين، وكذلك في الجيل الثاني من معالجات عائلة إنتل زيون القابلة للتطوير".