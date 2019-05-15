تعرف على أول بطاقة مايكرو إس دي بسعة تيرابايت

بعد الإعلان عنها في مؤتمر الجوال العالمي (MWC) في فبراير/شباط الماضي، أعلنت شركة سانديسك الأميركية أن بطاقة الذاكرة مايكرو إس دي بسعة واحد تيرابايت أصبحت الآن متوفرة للمستخدمين.

ويمكن للمستخدمين شراء بطاقة الذاكرة العملاقة، رغم أنها لا تزيد عن حجم ظفر، مباشرة من متجر سانديسك الإلكتروني مقابل 450 دولارا، كما تتوفر البطاقة في متجر أمازون برايم في دول أوروبية مثل إسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وحتى كتابة هذه السطور، فإن البطاقة معروضة في الموقع الأميركي لمتجر أمازون، لكن الموقع يذكر أنها غير متوفرة. ويبلغ سعر نسخة "إكستريم" من هذه البطاقة في أوروبا نحو 585 دولارا.

وتقول شركة سانديسك، ومقرها مدينة ميلبيتاس بولاية كاليفورنيا الأميركية، إنه بإمكان البطاقة أن تصل إلى سرعة 160 ميغابايتا في الثانية عند نقل ملفات فيديو بدقة 4كي إلى أجهزة متوافقة، كما بإمكانها بلوغ حاجز تسعين ميغابايتا في الثانية في سرعة الكتابة بالنسبة للكاميرات التي تدعم هذه السرعة.

ووفقا لموقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية، فإن سعر البطاقة في هذه المرحلة يعتبر كبيرا مقارنة ببطاقة 512 غيغابايتا التي تملك سرعة نقل البيانات ذاتها، لكنها تباع مقابل مئتي دولار، أي أقل من نصف سعر البطاقة الجديدة.

من ناحية ثانية، فإن بطاقات مايكرو إس دي أخرى بسعة تيرابايت لم تصل إلى الأسواق بعد؛ فسامسونغ كشفت عن بطاقة مايكرو إس دي بسعة تيرابايت، لكنها لم تطرحها بعد، وكذلك شركة مايكرون التي أعلنت عن بطاقة تملك سرعة نقل بيانات قصوى تبلغ مئة ميغابايت في الثانية، وسرعة تسجيل فيديو تبلغ 95 ميغابايتا في الثانية، لكنها لم تطرحها بعد.