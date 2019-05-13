هذه أبرز المزايا بنظام أندرويد كيو الجديد

كشفت شركة غوغل عن العديد من المزايا والوظائف الجديدة بنظام أندرويد كيو الجديد، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين "غوغل آي/أو" الذي اختتم مؤخرا. الوضع الليلي

الوضع الليلي (Dark Theme) لا يتعلق باتجاه تصميمي فقط، ولكن يرتبط بتوفير الطاقة أيضا، حيث سيتم إيقاف تشغيل البكسلات الداكنة بكل بساطة مع الأجهزة المزودة بشاشة "أوليد" على الأقل، وبالتالي سيحتاج الهاتف الذكي لطاقة أقل وتدوم البطارية فترة أطول.

وأعلنت غوغل أنه سيتم تطبيق الوضع الليلي مع طرح نظام أندرويد كيو الجديد خلال فصل الخريف، في العديد من تطبيقات غوغل المهمة مثل تطبيق البريد الإلكتروني "جيميل".

وخلال فعاليات مؤتمرها بولاية كاليفورنيا الأميركية شجعت الشركة المطورين على تخصيص تطبيقاتهم تبعا لذلك، ويتم تنفيذ ذلك بسهولة نسبيا عن طريق واجهة برمجة التطبيقات (API) ويمكن تحديد الوضع الليلي في إعدادات نظام التشغيل عن طريق البنود "الشاشة/التصميم".

التوازن الصحي

تتيح الميزة الجديدة في نظام أندرويد كيو للمستخدم إمكانية إخفاء التطبيقات المستهلكة للوقت، والتي تستدعي الانتباه والتركيز باستمرار، مثل البريد الإلكتروني ورسائل التواصل الاجتماعي. وتهدف غوغل من خلال "وضع التركيز" إلى مساعدة المستخدم في أن يعمل دون تشتيت الانتباه.

الوضع الليلي بنظام أندرويد كيو يحد من استهلاك الطاقة (الألمانية)

النسخ التلقائي

أظهرت غوغل في الإصدار الجديد من أندرويد كيف يمكن للمعاقين الاستفادة من التطورات التقنية، حيث تقوم وظيفة "النسخ التلقائي" الجديدة بالتعرف على الكلام المنطوق في الوقت الفعلي، وتقوم بتحليل المحتوى وتظهر النص كشريط ترجمة، كما يظهر في مقاطع الفيديو مثلا، أو أثناء تشغيل البودكاست أو الرسائل الصوتية أو أثناء الاستماع إلى التسجيلات الصوتية.

وتستهدف هذه الوظيفة في المقام الأول الصم وضعاف السمع، ولكنها تلقى أيضا إعجاب الذين يرغبون في مشاهدة مقاطع فيديو بدون تشغيل الصوت.

التحكم بالإيماءات

يعول إصدار أندرويد كيو على طريقة جديدة للتحكم عن طريق الإيماءات، وبدلا من زر الرجوع يعمل النظام بواسطة إيماءة رجوع، حيث يتعين على المستخدم التمرير بعرض الشاشة للقيام بالرجوع، وقد يصبح الأمر صعبا في منتجات بعض الشركات العالمية مثل سامسونغ، نظرا لوجود إيماءات خاصة في بعض الموديلات.

مفهوم أمان جديد

يشتمل إصدار أندرويد كيو الجديد على مفهوم أمان جديد، حيث سيتم توزيع التحديثات الجديدة بصورة أسرع عن طريق البنية التحتية لمتجر التطبيقات غوغل بلاي، ويحتوي إصدار أندرويد كيو على وحدات مختلفة يمكن تحديثها دون الحاجة إلى إعادة التشغيل.

تحسين الخصوصية

قامت غوغل بتحسين الخصوصية بصورة كبيرة حيث يوجد قسم محدد للخصوصية في قائمة الإعدادات، ويمكن العثور على جميع عناصر التحكم المهمة في مكان واحد، ويستطيع المستخدم التحكم في استعمال بيانات الموقع من خلال التطبيقات بصورة أفضل، مثل السماح بمشاركة بيانات الموقع مع التطبيقات النشطة فقط.

ولم يتضح بعد نوعية الأجهزة التي سيتم تحديثها بواسطة نظام غوغل أندرويد كيو، وقد أعلنت الشركة في مؤتمرها للمطورين دعم 21 جهازا من 13 شركة لنظام التشغيل الجديد، منها هواتف غوغل بكسل، هواوي مايت 20 برو، سوني إكسبريا أكس زد3، ون بلس 6تي، نوكيا 8.1.