أخطاء شائعة تقصر من عمر حاسوبك المحمول
يعتبر الحاسوب المحمول بمثابة استثمار كبير، مما يجعلك ترغب في الحفاظ عليه بحالة جيدة أطول مدة ممكنة؛ وحتى تتمكن من القيام بذلك، لا بد من تجنّب جملة من العادات التي قد تضر بجهازك.
يجب ألا تضع الحاسوب المحمول باستمرار على فخذيك، لأن ذلك قد يتسبّب في تعطّله، وذلك لأن وحدة المعالجة المركزية تحتاج إلى تهوية من أجل تنفيس الحرارة العالية التي تولدها، وفي كثير من الأحيان، تواجد المروحة في الجزء السفلي من الحاسوب، وعند حجب فتحة التهوية بسبب وضع الجهاز على الفخذين فقد ترتفع حرارة الحاسوب أو يتجمّع الغبار داخله.
عدم إطفاء الحاسوب مطلقا
قد يؤدي ترك الحاسوب المحمول يعمل طوال الوقت والسهو عن إطفائه عند الانتهاء من استخدامه، إلى منعه من القيام بالتحديثات التي يحتاجها.
يحتاج الحاسوب إلى ما يعرف بـ"الباتش" لإصلاح الثغرات وتحسين البرنامج، ولن تصبح معظم برامج الباتش نافذة المفعول ما لم تقم بإعادة تشغيل حاسوبك.
حمل الحاسوب من شاشته
يعد حمل الحاسوب المحمول من الشاشة من الأخطاء الشائعة التي تؤدّي إلى تلفه. ويجدر الأخذ بعين الاعتبار أن إطار الشاشة البلاستيكي مثبت بواسطة براغ معدنية، وسيتسبب حمل الحاسوب من الجزء العلوي في ارتخائها.
عدم تثبيت الحاسوب في الحقيبة
عندما تضطر إلى التنقّل حاملا حاسوبك معك، تأكد من تثبيته جيّدا في مكانه، أو ضعه في حقيبة مبطنة قبل وضعه في حقيبتك. عند اتباع هذه الطريقة، سيساعد ذلك -في حال سقطت حقيبتك أو وضعتها على الأرض- في التخفيف من وطأة السقطة وحماية الحاسوب.
|عندما تريد التنقل بحاسوب يستحسن تثبيت في الحقيبة جيدا أو وضعه في حقيبة مبطنة لحمايته (غيتي)
عدم تغيير القرص الصلب
يتسبب عدم تغيير القرص الصلب للحاسوب في إصداره كثيرا من الضجيج عند تشغيله، نظرا لعجزه عن الدوران بالسرعة الكافية لتلبية المطالب بعد فترة من الزمن. لهذا السبب، ينصح خبراء الأجهزة الإلكترونية باستخدام وسيط تخزين من نوع أقراص الحالة المصمتة (SSD) بدلا من ذلك.
بدء العديد من البرامج عند تشغيل الحاسوب
للحد من هذه المشكلة، بإمكانك اللجوء إلى تطبيق "مدير مهام ويندوز" الذي يمدك بقائمة جميع التطبيقات التي تُفتح عند تشغيل الحاسوب المحمول، ومدى تأثيرها على وقت بدء التشغيل. ومن ثم، فإن عليك النقر باستعمال زر الفأرة الأيمن على جميع البرامج التي لا تستخدمها واختيار كلمة "تعطيل".
ولا تعني هذه الخطوة تعطيل هذه البرامج بصفة دائمة، وإنما سيكون عليك تشغيلها يدويا.
عدم ترتيب بيانات الجهاز مطلقا
مع مرور الوقت، يمكن للملفّات الموجودة على الحاسوب أن تصبح مجزأة. بعبارة أخرى، تصبح الملفات التي ينبغي أن تظل إلى جانب بعضها بعضا متفرقة.
وفي حال كنت تمتلك حاسوبا يعمل بنظام تشغيل ويندوز، فإن عملية إلغاء التجزئة (defragment) تعد وسيلة لترتيب البيانات وإعادة تجميع الملفات معا، حتى لا يضطر حاسوبك المحمول إلى العمل كثيرا.
عدم الاهتمام بتثبيت مضاد للفيروسات
يعد تثبيت مضاد للفيروسات على حاسوبك من بين الخطوات المهمة لحمايته. لأن وجود برامج ضارة أو فيروسات يمكن أن يؤدي إلى تلفه بأكمله. وعادة ما تقوم معظم برامج مكافحة الفيروسات بالتحديثات بصفة تلقائية، ولكن يجب أن تتأكد من اختيار علامة تجارية جديرة بالثقة.
فتح العديد من علامات التبويب
في الحقيقة، قد يتمكّن حاسوبك المحمول من التعامل مع عادتك المتعلقة بالإبقاء على الكثير من علامات التبويب مفتوحة في آن واحد. لكن في حال لم تتوفر له تهوية جيدة، فقد يتسبب جعله يعمل بشكل مكثف للحفاظ على هذه الصفحات مفتوحة، في ضغط إضافي. فكلما زاد عمل معالج حاسوبك، زادت الحرارة التي سيولدها، وهو ما سيقلل في نهاية المطاف من عمر الجهاز.
عدم تجربة استعادة إعدادات المصنع
في حال كان حاسوبك المحمول يعمل ببطء شديد، فذلك لا يعني أن تفقد الأمل وتشتري جهازا جديدا، إذ يمكنك القيام بعملية استعادة إعدادات المصنع. حيث تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة تثبيت نظام التشغيل نفسه. ويوصي الخبراء بإجراء هذه العملية سنويا.