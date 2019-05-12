أخطاء شائعة تقصر من عمر حاسوبك المحمول

يعتبر الحاسوب المحمول بمثابة استثمار كبير، مما يجعلك ترغب في الحفاظ عليه بحالة جيدة أطول مدة ممكنة؛ وحتى تتمكن من القيام بذلك، لا بد من تجنّب جملة من العادات التي قد تضر بجهازك.

لا تضع الحاسوب على فخذيك مدة طويلة

يجب ألا تضع الحاسوب المحمول باستمرار على فخذيك، لأن ذلك قد يتسبّب في تعطّله، وذلك لأن وحدة المعالجة المركزية تحتاج إلى تهوية من أجل تنفيس الحرارة العالية التي تولدها، وفي كثير من الأحيان، تواجد المروحة في الجزء السفلي من الحاسوب، وعند حجب فتحة التهوية بسبب وضع الجهاز على الفخذين فقد ترتفع حرارة الحاسوب أو يتجمّع الغبار داخله.

عدم إطفاء الحاسوب مطلقا

قد يؤدي ترك الحاسوب المحمول يعمل طوال الوقت والسهو عن إطفائه عند الانتهاء من استخدامه، إلى منعه من القيام بالتحديثات التي يحتاجها.

يحتاج الحاسوب إلى ما يعرف بـ"الباتش" لإصلاح الثغرات وتحسين البرنامج، ولن تصبح معظم برامج الباتش نافذة المفعول ما لم تقم بإعادة تشغيل حاسوبك.

حمل الحاسوب من شاشته

يعد حمل الحاسوب المحمول من الشاشة من الأخطاء الشائعة التي تؤدّي إلى تلفه. ويجدر الأخذ بعين الاعتبار أن إطار الشاشة البلاستيكي مثبت بواسطة براغ معدنية، وسيتسبب حمل الحاسوب من الجزء العلوي في ارتخائها.

عدم تثبيت الحاسوب في الحقيبة

عندما تضطر إلى التنقّل حاملا حاسوبك معك، تأكد من تثبيته جيّدا في مكانه، أو ضعه في حقيبة مبطنة قبل وضعه في حقيبتك. عند اتباع هذه الطريقة، سيساعد ذلك -في حال سقطت حقيبتك أو وضعتها على الأرض- في التخفيف من وطأة السقطة وحماية الحاسوب.