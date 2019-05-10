 مالكو هذه الهواتف يحرمون من استخدام واتساب نهاية العام
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مالكو هذه الهواتف يحرمون من استخدام واتساب نهاية العام

سيحرم المستخدمون الذين لا يزالون يمتلكون أجهزة هواتف ذكية قديمة من استخدام واتساب لأن الشركة تقوم بتحديثات جديدة (رويترز)
سيحرم المستخدمون الذين لا يزالون يمتلكون أجهزة هواتف ذكية قديمة من استخدام واتساب لأن الشركة تقوم بتحديثات جديدة (رويترز)

ستتوقف شركة واتساب المملوكة لفيسبوك عن دعم أنظمة تشغيل ويندوز على الهواتف الذكية اعتبارا من نهاية العام الحالي.

ويتوافق بيان واتساب مع قرار ميكروسوفت بإنهاء الدعم لأجهزة ويندوز 10 في ديسمبر/كانون الأول القادم، حيث أعلنت الشركة الأميركية أنها ستستمر في توفير تحديثات الأمان والبرامج حتى نهاية 2019 لنظامها الأساسي للهاتف المحمول، لكنها لن تصدر أي تحديثات للإصدارات الرئيسية.

ولن يتمكن الملايين من مالكي الهواتف الذكية من استخدام تطبيق واتساب لأن الشركة أعلنت أنها ستلغي دعمها لعدد من هواتف آيفون وأندرويد القديمة بحلول 1 فبراير/شباط 2020.

وسيحرم المستخدمون الذين لا يزالون يمتلكون أجهزة هواتف ذكية قديمة من استخدام واتساب، لأن الشركة تقوم بتحديثات جديدة.

وكانت واتساب قد أنهت في وقت سابق دعمها لأجهزة الهواتف الذكية: نوكيا سيمبيان أس 60، أس 40، نظام تشغيل بلاكبيري، بلاكبيري 10.

المصدر : مواقع إلكترونية
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