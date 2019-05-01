مبيعات هواتف هواوي تحلق عاليا وانخفاض لسامسونغ وآبل

يبدو أن الحملة الأميركية الرسمية لإقناع حلفائها بعدم التعامل مع شركة هواوي الصينية عادت بنتيجة إيجابية على هواوي، التي قفزت مبيعات هواتفها الذكية بشكل كبير على حساب تراجع مبيعات سامسونغ وآبل، وذلك وفقا لأحدث أرقام شحنات الهواتف الذكية التي أصدرتها شركتا آي دي سي وإستراتيجي أناليتكس.



وكانت شركة هواوي تتمتع بموقع ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم لفترة من الوقت، حيث استحوذت على هذا الموقع من شركة آبل للمرة الأولى في 2017، قبل أن تتنقل بينه وبين الموقع الثالث في 2018.

لكن، يبدو أن التقدم الذي أحرزته الشركة في 2019 وطد مكانتها في المركز الثاني، حيث قفز عدد شحنات هواتفها من 39.3 مليون هاتف في الربع الأول لعام 2018 إلى 59.1 مليون هاتف في الربع الأول لعام 2019، وفقا لإحصاءات شركتي آي دي سي وإستراتيجي أناليتيكس.

في المقابل، تقلصت شحنات هواتف آبل من 52.2 مليون هاتف في الربع الأول من العام الماضي إلى ما يقدر بين 36 و43 مليون هاتف (حيث توقفت آبل مؤخرا عن الإبلاغ عن مبيعات آيفون في تقارير أرباحها) عن الفترة ذاتها هذا العام.

أما سامسونغ فقد تراجعت شحنات هواتفها الذكية من 78.2 مليون هاتف إلى 71.9 مليونا.

وفي الواقع -وفقا لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية- فإنه من دون النمو المزدهر لهواوي يمكن وصف سوق الهواتف الذكية على نحو مناسب بأنه يعاني من ركوده الخاص.

وبحسب الموقع، فإن شركتي الاتصالات الأميركية "أي تي آند تي" و"فيرايزون" ذكرتا الأسبوع الماضي أن ترقيات الهواتف الذكية بين مشتركيهما انخفضت لمستويات قياسية، في حين تحافظ شركات صناعة الهواتف الصينية الأخرى (مثل شياومي وأوبو) غالبا على مستوى مبيعاتها الحالي دون ارتفاع يذكر.