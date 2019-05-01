فالف تطارد فيسبوك وتطرح نظارتها الخاصة للواقع الافتراضي

لم تكد شركة فيسبوك تعلن عن الجيل التالي من نظاراتها للواقع الافتراضي وفتح الباب لطلبات الشراء المسبقة حتى سارعت مواطنتها شركة فالف للإعلان أيضا عن نظارتها للواقع الافتراضي "فالف إنديكس" وفتح الباب أيضا للطلبات المسبقة، لتدخل بذلك المنافسة في الموعد ذاته.

تعد نظارة فالف إنديكس الجديدة الأولى من تطوير شركة فالف نفسها، حيث إن نظاراتها السابقة للواقع الافتراضي تم تطويرها بالتعاون مع شركة إتش تي سي التايوانية.

وقد بدأت الشركة بتلقي الطلبات المسبقة لشراء نظارتها الجديدة ابتداء من اليوم الأربعاء 1 مايو/أيار، على أن يتم شحنها للمستخدمين في 28 يونيو/حزيران المقبل، أي بعد نحو شهر من موعد شحن نظارتي فيسبوك للمستخدمين.

وستطرح فالف نظارتها مقابل 999 دولارا، ورغم أن هذا السعر يعتبر مرتفعا جدا بالنسبة لسوق نظارات الواقع الافتراضي (ستطرح الواحدة من نظارتي فيسبوك بسعر 399 دولارا)، فإن الشركة تبرر السعر بالمواصفات العالية لنظارتها الجديدة التي تقول إنها تقدم تجربة فريدة من نوعها.