فيسبوك تطرح الجيل التالي من نظاراتها للواقع الافتراضي

أعلنت شركة فيسبوك أمس خلال افتتاح مؤتمرها السنوي للمطورين (إف8) عن إطلاق الجيل التالي من نظاراتها للواقع الافتراضي، حيث كشفت عن نظارتين جديدتين وأتاحتهما للطلب المسبق بدءا من أمس الثلاثاء، وهما "أوكولوس ريفت إس" و"أكولوس كويست".

أوكولوس ريفت إس

تعتبر هذه النظارة الجديدة لشركة فيسبوك تحديثا للنظارة الحالية أوكولوس ريفت، حيث تتضمن أذرع تحكم مطورة، وعدسات أكثر جودة، أما التطور الأبرز فهو وجود كاميرات استشعار مدمجة بالنظارة لتتبع حركة المستخدم في بيئة الواقع الافتراضي، مما يُغني عن استخدام قواعد أو محطات استشعار خارجية.

ولا تزال هذه النظارة تتطلب وصلها بحاسوب شخصي قوي لتشغيل ألعاب الواقع الافتراضي، لكنها تتوافق مع ألعاب الجيل السابق لنظارة أوكولوس ريفت، كما أن أذرع التحكم للنظارة السابقة تتوافق مع النظارة الجديدة.

وتتمع النظارة الجديدة بتصميم محسّن يتيح تثبيتها على الرأس بصورة مريحة أكثر للمستخدم، وهي تستخدم تقنية "أوكولوس إنسايت" لتتبع حركة المستخدم في الواقع الافتراضي في مساحة تعادل مساحة الغرفة دون الحاجة إلى مستشعرات خارجية.

تطرح الشركة نظارة أوكولوس ريفت إس للطلب المسبق مقابل 399 دولارا، على أن يتم شحنها للمستخدمين بتاريخ 21 مايو/أيار الجاري.