شاهد.. أول عملية توصيل طلب بواسطة طائرة مسيرة لغوغل

قامت خدمة الطائرات المسيرة التابعة لشركة ألفابت -الشركة الأم لغوغل- بأول عملية تسليم جوية في نورث كانبيرا بأستراليا يوم الثلاثاء بعد الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني بالبلاد.

وقالت شركة وينغ (Wing) المتخصصة في الطائرات المسيرة إن خدمة التوصيل ستكون متاحة لمجموعة محدودة من المنازل المؤهلة في ضواحي كرايس وبالمرستون وفرانكلين، وستتوسع تدريجيا لتشمل العملاء في هاريسون ووجونجهالين.

وتعمل الخدمة مع مجموعة من الشركات المحلية -من بينها مقاه وصيدليات- لتوصيل منتجاتها في دقائق.

وانفصلت وينغ عن قسم الأبحاث في شركة ألفابت في يوليو/تموز من العام الماضي لتصبح شركة مستقلة تحت مظلة ألفابت، وهي جزء من قسم أوذر بيتس (Other Bets)، ويرأسها جيمس ريان بورغيس.

وقالت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية "سي أي أس أي" (CASA) يوم الثلاثاء أن "تشغيل وينغ يلبي مستوى مقبولا من السلامة" ويعمل ضمن المبادئ التوجيهية لمشغلي الطائرات التجارية المسيرة التي ترفع أكثر من 2 كيلوغرام.

ولن يسمح للطائرات المسيرة بالطيران فوق الطرق الرئيسية أو بالقرب من الأشخاص، وسيزود العملاء في المنازل بمعلومات بشأن كيفية التعامل مع هذا النوع من الطائرات.

وكانت وينغ قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول أنها ستطلق أول خدمة توصيل أوروبية في فنلندا في ربيع عام 2019.

وتغلبت غوغل على شركات أمازون ودي أتش أل ويو بي أس التي أجرت عددا من عمليات التسليم التجريبية بواسطة طائرات مسيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أن الخدمة لم تبدأ بعد بشكل رسمي.