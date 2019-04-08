هاتف هواوي بي 30 لايت أخف من سابقيْه

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الذكي بي30 لايت (P30 lite) الجديد في الأسواق العالمية بدءا من مايو/أيار المقبل.

وتعتبر هذه النسخة الأخف من جهازي بي 30 وبي 30 برو التي أعلنت عنهما هواوي الشهر الماضي، وبمزايا أقل بكثير من سابقيْه.

ويأتي هاتف هواوي الجديد بشاشة قياس 6.15 بوصات، ولا يتعدى وزنه 159 غراما وينبض داخله معالج كيرين 710 ثماني النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايتا يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايتا عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة ميكرو أس دي الخارجية.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يتوافر بثلاثة ألوان رائعة، الأزرق والأسود والأبيض.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي بي 30 لايت الجديد على كاميرا ثلاثية مع دعم وظيفة الذكاء الاصطناعي، وعدسات بدقة 24 ميغابكسلا وأخرى عريضة بدقة 8 ميغابكسلات وثالثة بدقة 2 ميغابكسل، وفلاش مع مستشعر بصمة الأصابع، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسلا.

وزودت شركة هواوي الهاتف الذكي الجديد بالعديد من التجهيزات التقنية مثل شبكة واي فاي وتقنية البلوتوث 4.2 وتقنية اتصالات المجال القريب، مع الاعتماد على بطارية بسعة 3340 مللي أمبير/ساعة، ويعتمد جهاز هواوي لايت الجديد نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0 مع واجهة المستخدم إيميو (EMUI 9.0.1).

وسيطرح الجهاز في الأسواق بسعر يتراوح بين 290 دولار للجهاز بسعة 128 غيغابايتا و350 دولارا للفئة الأعلى.