اختراق هاتف سامسونغ أس 10 بطريقة جيمس بوند

تحفل أفلام العميل السري جيمس بوند وأمثالها بالعديد من اللقطات التي تصور قدرة البطل على التغلب على أجهزة الأمان سواء لمكاتب أو بيوت أو حتى أجهزة إلكترونية باستخدام بصمات مقلدة.

ويعتبر مستشعر بصمة هاتف سامسونغ غالاكسي أس 10 الجديد تحديا جديدا سواء للعملاء السريين أو المخترقين، حيث إن تقنية التعرف على البصمة في هذا الجهاز متطورة عن سابقاتها.

وتعتمد هذه التقنية على الأمواج فوق الصوتية لقياس أبعاد البصمة وليس مجرد مسح البصمات بصريا، مما يجعلها أكثر أمانا وأصعب على المخترقين.

لكن أحد المستخدمين قام بخداع الجهاز بعد طباعة بصمة أصبعه عن طريق التقنية ثلاثية الأبعاد.

ونشر المستخدم الذي يدعى دارك شارك (Darkshark) في منشور على موقع أمجور (Imgur) تجربته.

فقد أخذ صورة لبصمته من على كأس، وقام بمعالجتها بواسطة برنامج فوتوشوب، وبعدها صنع نموذجا باستخدام برنامج " 3 دي ماكس" الذي سمح له بتحديد أبعاد الخطوط في البصمة بطريقة ثلاثية الأبعاد وطباعتها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وبعد طباعة لمدة 13 دقيقة، وثلاث محاولات مع بعض التعديلات، تمكن من طباعة نسخة من بصمة أصبعه التي خدعت مستشعر الهاتف.