هذا الهاتف يشحن بسرعة غير مسبوقة

رغم أن هاتف أوبو آر17 طُرح في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ويعتبر من هواتف الفئة المتوسطة، فإنه يملك ميزة يتفرد بها عن الهواتف الأخرى في السوق، وفقا لموقع مشابل المعني بشؤون التقنية.

يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراغون 710، الذي يحل -من حيث الأداء- في مكان وسط بين سلسلة معالجات سنابدراغون 600 وسنابدراغون 800، وهو معالج ثماني النواة يلبي الاحتياجات اليومية لمعظم المستخدمين. خاصة وأنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم ثمانية غيغابايتات، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت.

ويأتي الهاتف بشاشة أموليد بدقة 1080×2340 بكسل، بقياس 6.4 بوصات مع فتحة دائرية في أعلى الشاشة لاحتضان كاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 25 ميغابكسل.

ووضعت الشركة في الجهة الخلفية كاميرتين واحدة بدقة 12 و20 ميغابسكل، إلى جانب كاميرا ثالثة من نوع "تي أو إف 3دي" تستخدم لقياس الأشياء مثل المسافة إلى الحائط، كما يملك الهاتف أيضا قارئ بصمة مدمج تحت الشاشة.

شاحن الهاتف:

يملك الهاتف نظام بطارية بخلية مزدوجة بسعة 1850 مللي أمبير ساعة لكل خلية، ليشكلا معا سعة 3700 مللي أمبير، وبحسب موقع مشابل، فإن هذه البطارية تدوم لنحو 18 ساعة كحد أدنى من الاستخدام المتوسط إلى الشديد.

الشيء المميز هنا هو الشاحن الخاص المرفق بالجهاز الذي يدعى شاحن "سوبر فوك فلاش" (Super VOOC Flash) بقوة خمسين وات.

ووفقا لموقع مشابل فإن هذا الشاحن صعد ببطارية الهاتف من الصفر إلى 40% من سعتها في عشر دقائق فقط، واحتاج إلى 37 دقيقة فقط لشحن البطارية بنسبة 100%، وهو معدل زمني لم يصل إليه أي هاتف ذكي بعد.

ويبلغ سعر هذا الهاتف 600 يورو (673 دولارا)، ورغم أن الثمن قد يعتبر مرتفعا مقارنة مع هواتف أخرى من فئته، لكن يشفع له شاشته ونظام كاميراته، وبطاريته ذات العمر الطويل نسبيا، وشاحنه المميز السريع.