جلسة استماع لفيسبوك وغوغل وتويتر أمام الكونغرس

أفادت تقارير بأن شركات فيسبوك وغوغل وتويتر ستشارك الأسبوع المقبل في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي حول الرقابة التقنية.

ومن المقرر عقد جلسة استماع "خنق حرية التعبير: الرقابة التقنية والخطاب العام" في 10 أبريل/نيسان الجاري، أمام اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ حول الدستور، ووفقا لموقع سي نت المعني بشؤون التقنية، فإن شركات فيسبوك وغوغل وتويتر ستحضر الجلسة.

ولم يتضح تماما ما الذي تنوي اللجنة الفرعية، التي يترأسها تيد كروز، مناقشته.

ومنذ انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016 اتُّهمت شركات التقنية بفرض رقابة على خطاب المحافظين. كما يأتي هذا أيضا بعد أسبوع واحد فقط من اقتراح الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، أربع طرق لتنظيم الإنترنت.

ومن المقرر بالفعل أن تمثل شركتا غوغل وفيسبوك أمام الكونغرس في 9 أبريل/نيسان الجاري للإجابة عن أسئلة حول ما الذي تفعلانه للحد من انتشار القومية البيضاء والانفصالية على منصاتهما. ولذا قد يكون هناك بعض التداخل بين الجلستين.

يذكر أن يوتيوب اتُّهمت في العام الماضي بمراقبة المحتوى عندما أزالت بالخطأ مقاطع فيديو لمجموعة مراقبة بدلا من تلك التي نشرها اختصاصي نظرية المؤامرة أليكس جونز.

ويخشى البعض أن يؤدي مشروع القانون الأسترالي الجديد لمعاقبة المنصات التي تفشل في إزالة المحتوى العنيف، إلى فرض رقابة على حرية التعبير.