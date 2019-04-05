على خطى سبيس أكس.. أمازون توفر الإنترنت من الفضاء

تخطط شركة أمازون لإطلاق شبكة تضم أكثر من 3000 قمر صناعي في مدار منخفض لتوفير الإنترنت للأماكن المحرومة في جميع أنحاء العالم.

ويحمل المشروع اسم كويبر (Kuiper)، كما أفادت التقارير بأن المشروع يشمل أقمارا صناعية وأنظمة فضائية، ويستغرق سنوات عدة حتى يكتمل المشروع.

وقال متحدث باسم شركة أمازون في بيان "مشروع كويبر هو مبادرة جديدة لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور حول مدار أرضي والتي ستوفر اتصالا واسع النطاق عالي السرعة للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات والمحرومة في جميع أنحاء العالم".

وتعمل شركة بلو أوريجن (Blue Origin) المملوكة لجيف بيزوس على إطلاق 784 قمرا صناعيا على بعد 367 ميلا، و1296 قمرا صناعيا على بعد 379 ميلا، و1156 قمرا صناعيا على بعد 391 ميلا.

وستقدم هذه الأقمار الصناعية خدمة الإنترنت لأكثر من 95% من سكان الأرض، وستكلف شركة أمازون مليارات الدولارات.

وتتسابق شركات عدة لبناء شبكة نطاق عريض من الجيل التالي في الفضاء، حيث أطلقت شركة سبايس أكس التابعة لإيلون ماسك قمرين صناعيين لشبكتها ستارلينك العام الماضي، وهي الخطوة الأولى من خطتها الرامية لإطلاق ما يبلغ 12 ألف قمر صناعي.

كما تقوم شركات أخرى مثل وون ويب وبوينغ وفيسبوك بإطلاق أقمار صناعية للإنترنت خاصة بها.