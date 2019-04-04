لهذا السبب.. هاتف آيفون 5جي سيأتي متأخرا تقنيا عن البقية

تقوم بعض الشركات بتطوير بنية تحتية كبيرة لدعم تقنية اتصالات الجيل الخامس، ولذلك بدأت شركات الهواتف الذكية في تثبيت أجهزة المودم الخاصة بهذه التكنولوجيا مؤخرا.

وتأخرت شركة آبل كثيرا عن الركب، فاستنادا إلى التقارير السابقة لن تصدر الشركة هاتف آيفون يدعم 5جي قبل عام 2020. ولكن تقريرا أحدث من أحد موردي آبل في تايوان يرى أن هاتف آبل الذي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس لن يطلق قبل عام 2021.

فقد تواصلت آبل مع سامسونغ وكوالكوم لتزويدها بأجهزة مودم تدعم الجيل الخامس ورفضت الشركتان تزويد الشركة الأميركية بها.

ويأتي رفض كوالكوم لهذا العرض من شركة آبل بعد الخلاف الذي حصل بسبب رقائق هواتف آيفون والذي وصل للقضاء، مما جعل كوالكوم ترفض العمل في أي مشروع مع آبل.

وباعت سامسونغ بعض المكونات الخاصة بأجهزتها في الماضي لآبل، ولكن إمدادات سامسونغ من مودم الجيل الخامس غير كافية. لذلك لا تستطيع الشركة تلبية طلب منافستها آبل.

بالطبع هناك مصادر أخرى بالنسبة إلى آبل مثل إنتل وميديا تيك وهواوي، ومع ذلك، لا تبدو فرصها جيدة، فقد رفضت آبل رقائق 5جي من إنتل. وتوقع أحد المحللين أنها سترفض رقائق ميديا تيك، لأنها لا تتوافق مع معايير آبل أيضا، من ناحية أخرى، من المحتمل ألا تبيع هواوي أجهزتها لمنافس خصوصا مع الضغوط الأميركية عليها.

لذلك من المرجح أن يأتي هاتف آيفون 5جي من آبل في عام 2021، متخلفا تقنيا عن بقية هواتف المنافسين.