تطبيق "سبارك" لتنظيم البريد الإلكتروني يأتي لأجهزة أندرويد

أعلنت شركة ريدل (Readdle) عن إطلاق تطبيق سبارك (Spark) للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد من غوغل، إلى جانب الإصدارات الخاصة بأجهزة آبل من هواتف وأجهزة ماك.

وأوضحت الشركة الأميركية أنها تهدف من خلال هذا التطبيق إلى توفير بديل لتطبيق غوغل إنبوكس مع العديد من الوظائف المتطورة.

ويمتاز التطبيق سبارك بعدة خدمات، منها وظيفة الغفوة (Snooze) وفرز الرسائل الإلكترونية حسب الأهمية، كما يقوم بتصنيف الرسائل الإلكترونية إلى فئات الرسائل الشخصية والنشرات الإخبارية والإشعارات.

وتسمح وظيفة الإشعارات الذكية بتلقي الإشعارات الخاصة بالرسائل الشخصية فقط، كما يمتاز التطبيق بإمكانية التخصيص.

ويدعم التطبيق مختلف الشركات المقدمة لخدمات البريد الإلكتروني بدءا من جيميل وصولا إلى أوتلوك وياهو، كما يمكن الاعتماد على خادم "IMAP" الخاص بشركة ريدل، ولكن يجب أن يكون المستخدم على دراية بأنه يتم تخزين بيانات معينة على خوادم ريدل من أجل تشغيل وظائف معينة.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن إصدار أندرويد من تطبيق سبارك لا يتضمن جميع المزايا المتوفرة في الإصدار المخصص للهاتف الذكي آيفون أو أجهزة ماك، ومنها دمج خدمات الشركات الأخرى والتقويم والردود السريعة وقوالب البريد الإلكتروني، ولكن من المقرر إدراج هذه الوظائف في إصدار أندرويد قريبا.