ملتقى الدوحة الأول.. تعدد لهجات اللغة العربية عائق أمام الذكاء الاصطناعي

سلط الملتقى السنوي الأول لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، الضوء على التطور الحاصل في مجال تعامل الذكاء الاصطناعي مع اللغة العربية في مجال الصوتيات، وذلك بهدف تعزيز الآفاق ومواجهة التحديات عبر تدريب النظام على الآليات العارضة في اللغة العربية.

المجموعة البحثية التي شاركت في الملتقى، وضمت شركات وجامعات عالمية، ركزت على ثلاثة محاور أولها التعرف إلى الصوت وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب، والثاني تحويل النص المكتوب إلى منطوق، والثالث يتعلق بالتعرف إلى لهجات اللغة العربية المختلفة.

وأجمع المشاركون على أن تعامل الذكاء الاصطناعي مع اللغة العربية يواجه تحديات كبيرة، مقارنة مع اللغة الإنجليزية، حيث إن اللغة العربية صعبة في ظل عدم توافر معلومات كافية، فضلا عن تعدد لهجات اللغة العربية من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى في البلد نفسه.

وأكد المختص في قسم تقنيات اللغة العربية بمعهد قطر لبحوث الحوسبة أحمد علي، أن الذكاء الاصطناعي يعتمد معلومات مسبقة يتم تعليم النظام بها وتدريبه عليها، وذلك من أجل الاستفادة من التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، واكتساب الخبرة في هذا المجال.