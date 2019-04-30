من بينها نسخة للحواسيب.. تحديثات كبيرة قادمة لفيسبوك ماسنجر

أعلنت شركة فيسبوك -على هامش مؤتمرها للمطورين "إف8" الذي يعقد في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية- عددا من الخدمات والمنتجات الجديدة التي ستقدمها للمستهلكين خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها طرح تحديثات ضخمة لتطبيق المحادثة ماسنجر.



فقد كشفت الشركة عن مشروع "لايت سبيد"، وهو بمثابة تطبيق ماسنجر أعيد بناؤه بالكامل، لكن حجمه سيكون أقل من ثلاثين ميغابايتا؛ مما يعني أنه أصغر بأكثر من الثلثين من تطبيق ماسنجر الحالي.

ويهدف مشروع "لايت سبيد" إلى تقديم الميزات الكاملة لتطبيق ماسنجر، ومن المتوقع أن تطرحه الشركة في وقت لاحق هذا العام لنظام آي أو إس.

وبحسب الشركة، فقد تم تطويره بالاعتماد على تعليمات برمجية جديدة كليا، حيث أصبح قابلا للتشغيل في أقل من ثانيتين (1.3 ثانية بحسب الشركة).

ولا تخطط الشركة لطرح نسخة منه لهواتف أندرويد، مكتفية بنسخة ماسنجر لايت التي يبلغ حجمها 25 ميغابايتا ومتوفرة منذ عام 2015 لهواتف أندرويد المحمولة ذات المواصفات المنخفضة.

ماسنجر للحواسيب

كما كشفت فيسبوك عن طرح تطبيق ماسنجر مخصص للحواسيب المكتبية العاملة بنظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس، وذلك بعد أن وفرت لسنوات إصدارا مخصصا للحواسيب المكتبية من تطبيق واتساب.