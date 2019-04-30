بعد فضائح انتهاك الخصوصية العديدة.. زوكربيرغ يؤكد أن "المستقبل خاص"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ في افتتاح مؤتمر المطورين السنوي لشركته؛ رؤية فيسبوك الجديدة تحت شعار "المستقبل خاص"، وذلك في محاولة لطي صفحة انتهاكات الخصوصية العديدة التي رافقت فيسبوك لأكثر من عام.

واستغل زوكربيرغ افتتاح المؤتمر في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية لعرض ملخص خطته المتمثلة في تحويل فيسبوك والخدمات المرتبطة بها إلى ما يشبه "غرفة معيشة رقيمة"، حيث يمكن للأشخاص مشاركة الأشياء بطرق خاصة أكثر مما يمكنهم حاليا على شبكة فيسبوك الرئيسية التي يستخدمها أكثر من 2.2 مليار مستخدم.

وكان زوكربيرغ أطلق شعار "المستقبل خاص" في وقت سابق هذا العام، مع محاولة التعافي من سلسلة فضائح الخصوصية الضخمة التي هزت الشركة على مدار 15 شهرا الماضية. كما أن فيسبوك لا تزال تحقق أعمالا مربحة للغاية مبنية على جمع المعلومات الشخصية من مستخدميها، كي تتمكن من بيع إعلانات تستهدف اهتماماتهم.

لكن الشركة الأميركية أقرت بأن عدم قدرتها على حماية خصوصية مستخدميها قد يكبدها غرامة تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولارات من قبل لجنة التجارة الاتحادية الأميركية.

وخلال المؤتمر كشفت فيسبوك النقاب عن تطبيقات مُجدَّدة تركز على الخصوصية والمجموعات الصغيرة، وقالت إنها ستبدأ طرحها في وقت لاحق هذا العام.

وفي هذا الصدد، قال زوكربيرغ -أثناء افتتاح مؤتمر المطورين- "مع ازدياد حجم العالم وترابطه، نحتاج إلى هذا الشعور بالألفة أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف "لهذا أعتقد أن المستقبل خاص".