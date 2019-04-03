آيفون آبل القادم صغير الحجم

أفادت تقارير أن شركة آبل تخطط لإطلاق ثلاثة أجهزة آيفون جديدة بشاشات أوليد OLED وبأحجام 5.42 و6.06 و6.67 بوصات على التوالي في عام 2020، وذلك وفقا لمصادر من موردي مكونات الهاتف في تايوان.

ويعتبر حجم 5.42 أصغر الهواتف الذي يتم تصنيعه اليوم وأكبر قليلا من هاتف آيفون أس أي بحجم 4.87 بوصات الذي أطلقته آبل عام 2016.

في غضون ذلك ستستمر الشركة الأميركية هذا العام في طرح الطرز وأحجام الهواتف الثلاثة نفسها التي تم إطلاقها في عام 2018، وهي طرازان بشاشة أوليد بحجم 5.8 بوصات و 6.5 بوصات، وطراز إل سي دي بحجم 6.1 بوصات.

بالإضافة إلى حجم الشاشة الصغير، قد يأتي الطراز 5.42 بوصات إما بتقنية واي - أوكتا "Y-Octa" من شركة سامسونغ أو تو توتش "TOE touch" من إل جي الخاص بالتعرف إلى بصمة الأصبع -كما تشير المصادر- وكلا الحلين سيخفض تكلفة الجهاز.

وتعمل تقنية واي- أوكتا المرنة على إزالة الطبقة السفلية للشاشة مما يسمح بنقش دارة اللمس مباشرة على طبقة الشاشة الرئيسة، مما يجعل موضع اللمس أرق وقراءة البصمة أدق بحسب المصادر.

لذلك من المحتمل أن تظل سامسونغ المزود الرئيس لشاشات أوليد من آبل في عام 2020.

وقدرت المصادر أن آبل قد تقوم بشحن ما يزيد على 80 مليون جهاز آيفون في النصف الأول من العام الجاري، ونحو 180-190 مليون وحدة طوال العام.