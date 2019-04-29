كيف تضرّ شبكات التواصل الاجتماعي بالصحة العقلية؟

يملك الجميع حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وتويتر التي تستقطب آلاف المستخدمين الجدد يوميا، لكن تلك المواقع ربما تسبب أضرارا بالصحة العقلية للمستخدمين، وهي ما أوردته الكاتبة دينا إستراتوفا في هذا التقرير الذي نشره موقع إف بي آر الروسي.

الإدمان والتبعية

وفقا للعلماء، فإن الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وإمضاء وقت طويل في تصفح هذه المواقع دون ممارسة أي نشاط آخر، يعتبر عادة سيئة يجب التخلص منها. فإنشاء حساب على هذه المواقع يجعل المرء في تبعية مطلقة للإعجابات والتعليقات الإيجابية التي يتلقاها من بقية المستخدمين.



ونبهت الكاتبة إلى أن تحديث الصفحة يؤدي إما إلى شحن المرء بمشاعر إيجابية تزيد من نسبة الدوبامين في جسمه، أو إلى إصابته بخيبة أمل في حال لم تحدث النتيجة التي كان يتوقعها. وعموما، إن عملية تحديث مواقع التواصل الاجتماعي غالبا ما تسبب القلق بسبب الخوف من آراء الآخرين وتعليقاتهم.



احترام الذات

إن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على حسابات بعض الأصدقاء أو المشاهير من شأنه أن يؤثر سلبا على نفسية الشخص ويقلل من درجة تقديره لذاته، لأنه يدخل في مقارنات مع غيره متجاهلا حقيقة أن معظم مستخدمي هذه المواقع يجتنبون نشر مقاطع فيديو أو صور توثق لحظات حزينة في حياتهم أو لحظات الفشل التي قد تقوّض سمعتهم، لذلك يكتفون فقط بنشر صور أو منشورات لا تظهر سوى الجانب المشرق من حياتهم؛ ولكن هذه الصور المثالية تقلل من احترام الذات وتولد الشك وتزعزع الثقة بالنفس.



ويتفق العلماء على أن التحديق في صور عارضي الأزياء والمشاهير الذين يتمتعون بأجسام رشيقة، يقلل من تقدير المرء لذاته وخاصة المراهقين الذين يحلمون بأن يصبحوا بدورهم من المشاهير.

وبعد مشاهدة الصور المنشورة على حسابات المشاهير، يحاول الكثيرون اتباع نفس الأساليب المعتمدة من قبل النجوم، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على صحتهم النفسية في حال لم يحققوا نتيجة مماثلة.