ألغاز وأساطير خفية في خرائط غوغل.. تعرف عليها

ساهمت خدمة خرائط غوغل في الكشف عن العديد من المناطق المخفية على كوكب الأرض، التي تحوم حولها العديد من الأساطير.



وقال الكاتب ألبيرتو باربييري في تقرير نشرته صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية، إن التكنولوجيا تُقدم لنا اليوم صورة فوتوغرافية كاملة عن الكوكب، ومع ذلك، نواصل اختلاق الأساطير والخرافات حول تلك القطع القليلة من الأرض التي لا يمكن رؤيتها عبر غوغل ستريت فيو.

فعلى مدار 15 سنة، تمكنّا من استكشاف حتى أكثر الزوايا البعيدة في الكوكب بينما نحن جالسون على الأريكة، حيث تصوّر غوغل المزيد والمزيد من بقاع الأرض يوميا. في المقابل، هناك بعض المناطق التي يصعب رؤيتها، إذ إنه إذا تم البحث عنها في غوغل ستريت فيو تظهر مخفية أو منقّطة أو مشوّهة. وفي معظم الحالات، تكون هذه الأماكن قواعد ومنشآت عسكرية، أو سجونا تخضع لتدابير أمنية قصوى، أو محطات لتوليد الطاقة، وجميع المنشآت التي لديها مفهوم سري للغاية.



أماكن غامضة

وأورد الكاتب أن برنامج الشفق النشط عالي التردد المعروف باسم "هارب"، هو أفضل مثال في هذا السياق. وهو عبارة عن قاعدة عسكرية تقع في ألاسكا وقع تكييفها من قبل حكومة الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي للبحث العلمي في الغلاف الجوي والغلاف الأيوني.

ويقول البعض إن حوالي 150 محطة جوية موجودة بداخله تُستخدم لتوليد ما يسمى بغاز الكيمتريل. ويعتقد البعض الآخر أن بعض الزلازل قد أثيرت من هنا من قبل الحكومة، وحتى إنهم يتهمون البيت الأبيض باستخدام هذه المعدات الغامضة للسيطرة على العقول من خلال انبعاث موجات الراديو القوية.



وأوضح الكاتب أن الأسباب التي دفعت تشيلي إلى أن تطلب من غوغل إيرث تشويش منتزه تنتاوسكو الوطني كانت أكثر واقعية، حيث كانت تهدف أساسا إلى تعقيد حياة الصيادين. في المقابل، فإن السبب وراء إخفاء المنطقة القريبة من الحفريات الأثرية في بابل بالعراق غير معروف. وكما هي الحال دائما في حالة عدم وجود معلومات، يتم اختراع روايات حيث يؤكد البعض أنهم بصدد إجراء تحقيقات مرتبطة بما تسمى بالأمور الخارقة للطبيعة ومصادر الطاقة الروحانية.