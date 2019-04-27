تشغيل بلا ضجيج.. حاسوب صغير بتقنية تبريد مبتكرة من آسروك

كشفت شركة آسروك عن الحاسوب الصغير "آيبوكس-آر1000" (iBox-R1000) الجديد، الذي يمتاز بتقنية تبريد مبتكرة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الحاسوب الصغير يأتي بأبعاد 17.2×15×7 سم، ويعتمد على نظام تبريد يتخلى عن المراوح من أجل تشغيل بلا ضجيج، حيث تقوم ضلوع التبريد المثبتة على جوانب الصندوق بتصريف الحرارة المنبعثة من وحدة المعالجة المركزية في بيئة عمل تصل درجة حرارتها حتى 50 درجة مئوية.

ويمكن تزويد الجهاز بوحدة المعالجة المركزية "رايزن آر1606جي" بسرعة تبلغ 3.5 غيغاهيرتزات، أو المعالج "رايزن آر1505جي" بسرعة مئتي ميغاهيرتز.

كما يشتمل الحاسوب على موضعي تركيب لتثبيت ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع "دي دي آر4" (DDR4) بسعة تصل إلى 32 غيغابايتا، وفتحة أم.2، وفتحة قياس 2.5 بوصة لتركيب الأقراص الصلبة، بالإضافة إلى منفذي ديسبلاي بورت وأتش دي أم آي.

ويقدم الحاسوب الصغير أيضا العديد من منافذ يو أس بي لتوصيل وحدات التخزين الخارجية والأجهزة الطرفية، بما في ذلك ثلاثة منافذ يو أس بي 3.1.

ويتم دمج الجهاز في الشبكة عبر اثنين من منافذ إيثرنت، بالإضافة إلى فتحة أم.2 لتركيب بطاقة واي فاي.

ويدعم الحاسوب أنظمة التشغيل لينوكس وويندوز 10. ولم تفصح شركة آسروك عن موعد طرح وأسعار الحاسوب الجديد.