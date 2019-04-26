كيف تعثر على الكاميرات المخبأة بالفنادق والعقارات المؤجرة؟

في تقرير نشرته مجلة "فاست كومباني" الأميركية، سلط الكاتب مايكل غروتهاوس الضوء على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن العديد من المسافرين وجدوا كاميرات مراقبة مخفية بالعقارات والغرف التي استأجروها عن طريق موقع "آير بي أن بي" رغم أن الموقع يحظر على المضيفين وضع كاميرات بعقاراتهم دون إبلاغ المستأجرين.

وفي يناير/كانون الثاني، نشرت مجلة "فاست كومباني" تقريرا عن أستاذ في علوم الحاسوب بجامعة كارنيجي ميلون، اكتشف كاميرتين مخبأتين في الغرف التي استأجرها هو وعائلته.

الشهر الماضي، ذكرت مجلة "أتلانتيك" أن عائلة نيوزيلندية استأجرت عقارا في إيرلندا لتكتشف فيما بعد أنه مزود بكاميرا أمنية سرية تقوم بتسجيل فيديو بث مباشر.

لذلك إذا كنت تخشى من وجود كاميرات تجسس بالعقار الذي استأجرته أو الفندق الذي تقيم فيه فعليك اتباع الخطوات التالية كي تعثر عليها:

الانتباه جيدا إلى الملحقات الإلكترونية غريبة الشكل

غالبا ما تحتوي الأجهزة الذكية التي تبدو كبيرة الحجم على كاميرا خفية بداخلها. ولذلك ينصح المسافرون بالانتباه جيدا لوجود أدوات أو ملحقات إلكترونية غريبة الشكل، وقد يكون من الصعب اكتشاف وجود كاميرا خفية لا سيما وأنها أصبحت صغيرة للغاية لتصبح قابلة للإخفاء تقريبا في أي جهاز.

فعلى سبيل المثال، إذا وجدت منبها في الحمام أو أي مكان آخر لا تتوقع وجوده، فإن ذلك قد يكون دليلا على أن الأمر يبعث على الريبة.

وفي حال وجدت قابس "يو أس بي" على الحائط وكان موجها نحو سريرك أو حوض الاستحمام، فتأكد من أن هناك خطبا ما. راقب هذه الملحقات وتأكد من أنها ليست بارزة في مجال رؤيتك.