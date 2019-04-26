فيليبس تطرح شاشة جديدة تعمل باللمس والقلم

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها "222B9T" الجديدة، التي تعمل باللمس وتتيح أيضا إدخال البيانات بواسطة القلم.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة 222B9T الجديدة تزخر بلوحة "تي إن" قياس 21.5 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح الفائق 1920×1080 بكسل، وتمتاز بزمن استجابة يبلغ مللي ثانية، وتصل درجة السطوع بها إلى 250 شمعة، مع نسبة تباين تبلغ 1000:1.

وتندرج الشاشة الجديدة ضمن فئة الحماية "آي بي54"؛ حيث إنها تقاوم الأتربة ورذاذ الماء.

وتدعم شاشة فيليبس الجديدة وظيفة استعمال عشرة أصابع في الوقت نفسه، وتضم باقة التجهيزات التقنية منفذ "في جي أي" (VGA) و"دي في آي-دي" (DVI-D) ومنفذ شاشة 1.2، ومنفذ إتش دي إم آي 1.4، بالإضافة إلى منفذ يو إس بي 3.1، واثنين من السماعات بقدرة واطَيْن.

ومن المقرر أن تطرح فيليبس الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من منتصف مايو/آيار المقبل بسعر 269 يورو (ثلاثمئة دولار).