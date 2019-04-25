أيسر كونسبت دي أوجو.. نظارة واقع افتراضي بدقة 4كي

كشفت شركة أيسر عن نظارة الواقع الافتراضي "كونسبت دي أوجو" (ConceptD Ojo) التي تعتمد على الجيل الثاني من تقنية الواقع المختلط (Mixed Reality) لنظام ويندوز 10.

وأوضحت الشركة التايوانية أن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة تتمتع بدقة الوضوح الفائقة، حيث تعمل كل شاشة من الشاشات بدقة 2160×2160 بكسلا لكل منها، وهو ما يجعلها تتفوق بدرجة كبيرة على جميع النماذج المنافسة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعول أيسر على المستشعرات المركبة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة، وتعمل على تتبع البيئة المحيطة من أجل نقل حركات الرأس إلى العالم الافتراضي، ومن خلال ذلك لا يضطر المستخدم للاعتماد على مستشعرات خارجية التي غالبا ما تكون أكثر تعقيدا.

ويتم توصيل نظارة الواقع الافتراضي الجديدة بحواسيب ويندوز عن طريق منفذي "إتش دي إم آي 2" و"يو إس بي 3"، وهو ما يحد من حرية حركة المستخدم مقارنة بنظارات الواقع الافتراضي اللاسلكية.