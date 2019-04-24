رغم المخاوف الأمنية.. هواوي ستساعد في بناء شبكات 5جي البريطانية

رغم الضغوط الأميركية لإجبار حلفائها على حظر التعامل مع شركة هواوي فإن بريطانيا لم تجد بُدا من الاستعانة بالشركة الصينية لمساعدتها في بناء أجزاء "غير أساسية" من البنية التحتية لشبكة اتصالات 5جي في البلاد، بما في ذلك الهوائيات، وفقا لصحيفة تلغراف.

وبحسب الصحيفة فإن مجلس الأمن القومي البريطاني اجتمع الثلاثاء برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي واتخذ القرار بهذا الشأن، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من قبل السياسيين البريطانيين الذين يخشون أن تؤدي علاقة هواوي المفترضة بالحكومة الصينية إلى فتح المواطنين والشركات والوكالات الحكومية البريطانية أمام الهجمات الإلكترونية وغيرها من أشكال التجسس.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين اشترطا عدم كشف هويتهما، أن بريطانيا ستمنع هواوي من جميع الأجزاء الأساسية لشبكة الجيل الخامس، وسيتم تقييد الوصول إلى الأجزاء غير الأساسية.

وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند "من الضروري أن نحقق التوازن بشكل صحيح، ونضمن أن شبكاتنا مبنية بطريقة آمنة ضد أي تدخل من أي مصدر، ولكنها أيضا قادرة على المنافسة".

وتخضع هواوي -أكبر منتج في العالم لمعدات الاتصالات- لتدقيق شديد بعدما طلبت الولايات المتحدة من حلفائها عدم استخدام تقنياتها على خلفية مخاوف بأنها قد تكون وسيلة للتجسس الصيني، رغم نفي هواوي القاطع لهذا الأمر.