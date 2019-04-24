مع انتكاسة "غلاكسي فولد".. هواوي تؤكد طرح هاتفها القابل للطي بموعده

لا تبدو هواوي منزعجة من انتكاسة هاتف سامسونغ القابل للطي "غلاكسي فولد". وأكدت أنها ستطلق هاتفها المنافس "مايت أكس" كما هو مقرر في يونيو/ حزيران المقبل.

ففي أعقاب شائعات بأن الشركة الصينية ستؤجل طرح "مايت أكس" إلى سبتمبر/ أيلول، أكدت مصادر مطلعة أن الهاتف سيطلق في يونيو/حزيران كما هو مخطط له.

وتقول صحيفة فونيكس نتوورك تكنولوجي الصينية إن تلك المصادر المطلعة أبلغتها أن شائعات تأجيل طرح الهاتف مجرد "أخبار مزيفة" وأن كل شيء يسير وفق المخطط.

يأتي هذا في أعقاب إعلان سامسونغ تأجيل طرح "غلاكسي فولد" إلى أجل غير مسمى حيث ستجري تحقيقات بشأن تقارير عديدة عن أعطال في شاشته، كما عملت الشركة على استرداد جميع وحدات المعاينة التي أرسلتها إلى الصحفيين التقنيين لتقييم ومراجعة الهاتف.

ونتيجة لذلك تكهن البعض بأن هواوي قد تؤخر إطلاق هاتفها للتأكد من عدم حدوث مثل تلك المشاكل مع هواتفهم القابلة للطي، لكن وفقا للمصادر الداخلية فإن هذا الأمر لن يحدث.

وكانت هواوي قد انتقدت هاتف سامسونغ "غلاكسي فولد" معتبرة أن تصميمه غير عملي مقارنة بهاتفها "مايت أكس" وجادلت بأنهم جربوه ولم يكن منطقيا. وبدلا من الطي إلى الداخل، اختارت الشركة تصميما قابلا للطي إلى الخارج، وتدّعي الشركة أن هذا النهج عملي أكثر.

ووفقا لموقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية فإن تصميم هاتف هواوي "مايت أكس" كان أفضل من تصميم هاتف سامسونغ غلاكسي فولد.