مايكروسوفت تحجب تحديث مايو عن بعض أجهزة ويندوز 10.. ما السبب؟ وكيف تتخطاه؟

نشرت شركة مايكروسوفت وثيقة دعم أمس الثلاثاء تحذر مستخدمي "ويندوز 10" بأن "تحديث مايو 2019" القادم لنظام التشغيل قد لا ينزل على أنظمتهم إذا كانوا يستخدمون محرك تخزين "يو.أس.بي" خارجي أو بطاقات ذاكرة "أس.دي".

وأشارت شركة البرمجيات الأميركية إلى مشاكل مع "إعادة تعيين غير ملائم للمحرك" (inappropriate drive reassignment) باعتبارها السبب الرئيسي لحجب تحديث مايو/أيار 2019.

ووفقا لمايكروسوفت فإن إعادة التعيين غير الملائم للمحرك يمكن أن "تظهر في الحواسيب التي تكون متصلة مع أجهزة يو.أس.بي خارجية أو بطاقة ذاكرة أس.دي خلال عملية تحديث مايو/أيار 2019".

وأضافت أنه "لهذا السبب تم منع هذه الحواسيب من استقبال تحديث مايو/أيار 2019".

وستظهر رسالة الخطأ التالية لمستخدمي "ويندوز 10" التي حجب عنها "تحديث مايو 2019" بسبب مشاكل في أجهزة تخزين "يو.أس.بي" الخارجية أو بطاقات "أس.دي".