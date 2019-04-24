مايكروسوفت تحجب تحديث مايو عن بعض أجهزة ويندوز 10.. ما السبب؟ وكيف تتخطاه؟
نشرت شركة مايكروسوفت وثيقة دعم أمس الثلاثاء تحذر مستخدمي "ويندوز 10" بأن "تحديث مايو 2019" القادم لنظام التشغيل قد لا ينزل على أنظمتهم إذا كانوا يستخدمون محرك تخزين "يو.أس.بي" خارجي أو بطاقات ذاكرة "أس.دي".
وأشارت شركة البرمجيات الأميركية إلى مشاكل مع "إعادة تعيين غير ملائم للمحرك" (inappropriate drive reassignment) باعتبارها السبب الرئيسي لحجب تحديث مايو/أيار 2019.
ووفقا لمايكروسوفت فإن إعادة التعيين غير الملائم للمحرك يمكن أن "تظهر في الحواسيب التي تكون متصلة مع أجهزة يو.أس.بي خارجية أو بطاقة ذاكرة أس.دي خلال عملية تحديث مايو/أيار 2019".
وأضافت أنه "لهذا السبب تم منع هذه الحواسيب من استقبال تحديث مايو/أيار 2019".
وستظهر رسالة الخطأ التالية لمستخدمي "ويندوز 10" التي حجب عنها "تحديث مايو 2019" بسبب مشاكل في أجهزة تخزين "يو.أس.بي" الخارجية أو بطاقات "أس.دي".
|رسالة الخطأ التي تظهر لمستخدمي "ويندوز 10" عند محاولة تثبيت "تحديث مايو 2019" (مايكروسوفت)
لكن لحسن الحظ، هناك تحايل سريع وبسيط لتجاوز هذه المشكلة، حيث توصي مايكروسوفت المستخدمين بإزالة أي جهاز تخزين "يو.أس.بي" خارجي أو بطاقة "أس.دي" وإعادة عملية تنزيل "تحديث مايو 2019".ويشمل ذلك بطاقات ذاكرة "يو.أس.بي" والأقراص الصلبة الخارجية التي تستخدم وصلة "يو.أس.بي" أو بطاقات "أس.دي" المدخلة في أجهزة قارئة البطاقات في الحاسوب.
وما لم يكن المستخدمون يشغلون "ويندوز 10" من أحد تلك الأجهزة -وهو أمر غير مرجح كثيرا- فإن معظم المستخدمين سيكونون قادرين على تخطي هذه المشكلة.
وتخطط مايكروسوفت على المدى الطويل لمعالجة مشكلة "إعادة تعيين غير ملائم للمحرك" في تحديث خدمي تطرحه مستقبلا لنظام "ويندوز 10".
ولن تحجب مايكروسوفت "تحديث مايو 2019" عن كافة مستخدمي "ويندوز 10"، لكن فقط عن أولئك الذين تعمل أجهزتهم بنظام "ويندوز 10" تحديث أبريل 2018 (ويندوز 10، نسخة 1803) أو تحديث أكتوبر 2018 (ويندوز 10، نسخة 1809)، في حين سيتمكن مستخدمو نسخ "ويندوز 10" الأقدم من تنزيل "تحديث مايو 2019" بدون مشاكل.
وكما يشير اسمه فإن "تحديث مايو 2019" سيصدر الشهر المقبل. ويمكن لمستخدمي "ويندوز 10" تأجيل التحديث شبه السنوي لنظام التشغيل إذا أرادوا. أما بالنسبة للمستخدمين الشغوفين بتحديث أجهزتهم فإن حزم "تحديث مايو 2019" أصبحت متاحة فعليا على موقع "أم.أس.دي.أن".
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