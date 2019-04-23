شاهد.. روبوت ساعد في إطفاء حريق كاتدرائية نوتردام

ظهر بطل من الرماد عندما اشتعلت النيران في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة باريس يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان، حيث لفت الكثيرَ من الانتباه روبوتٌ صغير لمكافحة الحرائق يتم التحكم فيه عن بعد يسمى كولوسس.

ساعد الروبوت -الذي يبلغ وزنه حوالي خمسمئة كيلوغرام- لواء من رجال الإطفاء في إنقاذ الكاتدرائية.

تم تصميم الروبوت خصيصًا لتحمل ظروف الحريق الحارقة، وتنفيذ عدة مهام مثل تشغيل خرطوم الحريق أو نقل الجرحى إلى بر الأمان. ويمكنه تحمل أكثر من خمسمئة كيلوغرام من الحمولة.

يبلغ طول الروبوت 2.5 قدم وعرضه 2.5 قدم. كما يمكن تشغيل كولوسس من حوالي ألف قدم. كما أنه مقاوم للماء وللحريق.

لكنه ليس سريعا، حيث تبلغ سرعته القصوى 3.5 كيلومترات في الساعة، ويمكنه تسلق أي شيء.

صنع بواسطة "شارك روبوتكس" للتكنولوجيا الفرنسية. وتقول الشركة على موقعها إن كولوسس روبوت دعم فني عالمي مصمم للتدخل في المناطق الخطرة.