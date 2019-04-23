رئيس آبل: صناعة التكنولوجيا بحاجة إلى تنظيمها حكوميا

دعا الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك إلى مزيد من التنظيم الحكومي لصناعة التكنولوجيا من أجل حماية خصوصية المستخدمين.

ففي مقابلة مع رئيسة تحرير مجلة "تايم" السابقة نانسي غيبس خلال "قمة تايم 100"، قال كوك "يجب أن نكون جميعا صادقين فكريا، وعلينا أن نعترف بأن ما نفعله لا ينجح"، مضيفا أنه "يجب تنظيم التكنولوجيا.. هناك الآن العديد من الأمثلة التي تسبب فيها عدم وجود سكة حديد (كناية عن مسار محدد واضح) بأضرار كبيرة للمجتمع".

ويُعد كوك الذي تولى رئاسة شركة آبل عام 2011 خلفا للراحل ستيف جوبز، أحد أبرز الأصوات في وادي السيليكون التي تدعو الحكومة للتدخل في صناعته من أجل حماية حقوق المستخدم وخصوصيته، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلة "تايم".

واقترح كوك في المقابلة أن يتطلّع المنظمون في الولايات المتحدة إلى منهج أوروبا المتمثل في "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR) لعام 2018، وقال إن هذه اللائحة ليست مثالية ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وفي ضوء الخروقات الأخيرة للبيانات والتأثير الأجنبي في الانتخابات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يرى كوك أنه ليس أمام صناعة التقنية خيار سوى قبول المزيد من الرقابة الحكومية، وهو موقف كان حدده في مقال أخير بمجلة "تايم".

وقال كوك في المقابلة "ندافع بقوة عن تنظيم (التقنية).. لا أرى طريقا آخر".

كما أوضح موقف آبل من الشفافية والمال في السياسة، وقال "نركز على السياسات لا على السياسة".

وأوضح كذلك الطريقة التي تفكر بها آبل بشأن العلاقة بين المستخدمين والأجهزة التي تصنعها الشركة، وقال إن آبل لا تريد أن يظل المستخدمون ملتصقين بالهواتف التي في جيوبهم، ولهذا السبب طورت الشركة أدوات لمساعدتهم على تتبع مقدار الوقت الذي يقضونه على هواتفهم.

وقال كوك إن "آبل لم تُرِد مطلقا زيادة وقت الاستخدام.. لم نسع لهذا أبدا.. لسنا متحمسين لفعل هذا من وجهة نظر العمل، وبالتأكيد لسنا متحمسين لفعل هذا من وجهة نظر القيم".