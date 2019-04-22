 بعد تقارير عن مشاكل شاشته.. سامسونغ تؤجل إطلاق غلاكسي فولد في الصين
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بعد تقارير عن مشاكل شاشته.. سامسونغ تؤجل إطلاق غلاكسي فولد في الصين

الرئيس التنفيذي لقسم الاتصالات المتنقلة بسامسونغ دي جي كوه خلال الإعلان عن غلاكسي فولد في فبراير/شباط الماضي (الفرنسية)
الرئيس التنفيذي لقسم الاتصالات المتنقلة بسامسونغ دي جي كوه خلال الإعلان عن غلاكسي فولد في فبراير/شباط الماضي (الفرنسية)

يواجه هاتف شركة سامسونغ القابل للطي بداية صعبة، في ظل التقارير العديدة التي تشير إلى تعطل شاشة الجهاز خلال فترة وجيزة من استخدامه بيد مراجعيه من الصحفيين التقنيين، لكن لم يتضح إن كان هذا هو السبب أم أن سببا آخر دفع سامسونغ لتأجيل إطلاق الهاتف في الصين.

فقد أعلنت الشركة أنها أجّلت المؤتمرين الصحفيين اللذين كانت ستعقدهما في هونغ كونغ وشنغهاي، واللذين كان يفترض أن يعقدا في 23 و24 أبريل/نيسان الجاري على التوالي.

ولم تقدم الشركة سببا لهذا التأجيل بالنسبة لهونغ كونغ، لكن بالنسبة لشنغهاي فقد ذكر موقع ناشيونال بزينس دايلي أن سامسونغ الصين تلوم في هذا التأجيل مكان انعقاد المؤتمر.

ولم تتوافر بيانات عن أي من المؤتمرين الصحفيين، كما لم يتضح ما إذا كان المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة في تايبيه/تايوان في 25 أبريل/نيسان قد تأثر أيضا أم لا، في حين لم يتأثر بعد موعد إطلاق الهاتف بالولايات المتحدة المقرر في 26 أبريل/ نيسان.

ومع عدم إعلان سامسونغ عن موعد الإطلاق بالنسبة لمناطق الصين العظمى قبيل هذه المؤتمرات الصحفية المؤجلة، فإنه من المرجح أن يضطر مواطنو الصين إلى الانتظار فترة أطول قبل أن يحظوا بفرصة الحصول على جهاز غلاكسي فولد القابل للطي.

وبكل تأكيد فإن سامسونغ لا تريد ربط هذه التأجيلات بالتقارير العديدة التي تحدثت عن أعطاب في شاشة الهاتف، لكن بالنظر إلى التوقيت فيبدو أن الشركة تحاول شراء مزيد من الوقت لمعالجة تلك المسائل قبل طرح الموجة التالية من شحنات الهاتف.

المصدر : مواقع إلكترونية
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