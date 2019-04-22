رغم الضغوط الأميركية.. عائدات هواوي تتخطى 26 مليار دولار

أعلنت هواوي الصينية اليوم الاثنين أن عائداتها للربع الأول قفزت 39% إلى 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار) لأول مرة على الإطلاق في عائدات الربع الأول، وذلك رغم الضغوط الأميركية لحظر التعامل مع منتجاتها.

ويأتي الإعلان عن هذه النتائج وسط تزايد حملة واشنطن ضد هواوي تحت زعم أن معداتها قد تُستخدم للتجسس، وحثت الولايات المتحدة حلفاءها على حظر هواوي من بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس في بلدانهم.

وتنكر هواوي باستمرار تلك الاتهامات وأطلقت ما يمكن وصفه بحرب إعلامية خاطفة من خلال فتح منشآتها للصحفيين، وإتاحة مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي رين زينغفي الذي لا يظهر عادة كثيرا لوسائل الإعلام لإجراء مقابلات صحفية.

وكانت الشركة -التي تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مصنع للهواتف الذكية- قالت الأسبوع الماضي إن عدد العقود التي أبرمتها لتوفير بنية اتصالات الجيل الخامس ارتفع أكثر بالرغم من الحملة الأميركية.

ومع نهاية مارس/آذار قالت إنها وقعت أربعين عقدا تجاريا لشبكات 5جي مع شركات اتصالات خلوية، وشحنت أكثر من سبعين ألف محطة 5جي إلى أسواق حول العالم، وتتوقع شحن مئة ألف محطة بحلول مايو/أيار المقبل.

وكان زينغفي قال -في مقابلة مع محطة "سي أن بي سي" بوقت سابق هذا الشهر- إن مبيعات معدات الشبكات ارتفعت بنسبة 15%، في حين زادت أعمال المستهلك بأكثر من 70% في الربع الأول.

كما أشار غيو بينغ الرئيس الدوري للشركة إلى أنه يتوقع أن يتضاعف هذا العام نمو قطاعات أعمال الشركة الثلاث: المستهلك والنقال والمشاريع.

وأعلنت الشركة الاثنين أيضا أنها شحنت 59 مليون هاتف ذكي بالربع الأول لهذا العام. ولم تكشف عن أرقام العام الماضي على سبيل المقارنة، لكن وفقا لشركة أبحاث السوق "إستراتيجي أناليتيكس" فإن هواوي شحنت 39.3 مليون هاتف ذكي بالربع الأول لعام 2018.

وقالت هواوي أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات بالعالم إن صافي هامش أرباحها كان حوالي 8% لهذا الربع، مضيفة بأنه كان أعلى قليلا من الفترة ذاتها العام الماضي. لكنها لم تفصح تماما عن صافي الأرباح الفعلي.