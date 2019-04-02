مايكروسوفت تزود سيرفس بوك 2 بأحدث معالجات إنتل رباعية النوى

طرحت شركة مايكروسوفت بهدوء نموذجا محدثا من حاسوب سيرفس بوك 2 بقياس 13 بوصة يعمل بمعالج إنتل الجيل الثامن رباعي النوى من فئة كور آي5.

وأبقت الشركة على النموذج الحالي الذي يعمل بمعالج ثنائي النوى مع تخفيض ثمنه إلى 1299 دولارا، في حين ستطرح النموذج الجديد بسعر 1499 دولارا.

ويأتي الحاسوب المحمول الجديد بمعالج آي5-8350يو الذي يرفع سرعة تردد ساعة المعالج حتى 3.6 غيغاهيرتزات.

كما يتضمن الحاسوب، الذي يوصف بأنه من الفئة المتوسطة، سعة تخزين داخلية بحجم 256 غيغابايتا، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايتات.

ويعتبر المعالج هو التغيير الرئيسي الوحيد في الجهاز، لكنه بالتأكيد سيقدم دفعة قوية لأداء الحاسوب.

وبحسب موقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية، فإن أداء الحواسيب التي تعمل بمعالج رباعي النوى في سيرفس برو 6 شهد قفزة كبيرة مقارنة بالنماذج السابقة التي تعمل بمعالج ثنائي النوى.

يذكر أن مايكروسوفت ستعقد حدثا خاصا بحواسيب سيرفس يوم 17 أبريل/نيسان الجاري في مدينة نيويورك. ومن المتوقع أن تفصل الشركة أسعارها وتوفر منتجها الآخر "سيرفس هاب 2" والملحقات المرتبطة به.