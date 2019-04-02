كانون تطلق كاميرتين رقميتين جديدتين تصوران وتطبعان في آن معا

أعلنت شركة كانون عن إطلاق نموذجين جديدين من الكاميرات الفورية من فئة 2 في 1 التي تتميز بالقدرة على التصوير وطباعة الصور في الوقت ذاته.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرتين "زوميني إس" (Zoemini S) و"زوميني سي" (Zoemini C) تتيحان للمستخدم إمكانية طباعة الصور الفوتوغرافية أو صور السيلفي فورا أثناء التنقل والتجوال، حيث تجمع الكاميرتان الجديدتان بين كاميرا رقمية وطابعة صور الزنك الصغيرة، وتتم الطباعة على ورق صور الزنك ذاتية اللصق قياس 5.5 × 7 سم.

وتستخدم الكاميرتان تقنية الطباعة من شركة زينك الأميركية التي لا تتطلب استخدام عبوات حبر، وتطبع بمرور واحد، وذلك باستخدام ورق حراري خاص من إنتاجها أيضا.

زوميني إس

وإلى جانب الطابعة الصغيرة، تتضمن الكاميرا زوميني إس عدسة بدقة 8 ميغابكسلات مع محدد منظر للصورة الأحادية بصيغة "جيبغ" (JPG)، ومرآة سيلفي مركبة في الجانب الأمامي وفتحة تركيب بطاقة الذاكرة مايكرو إس دي.

وتزخر الكاميرا بتقنية البلوتوث وتقنية اتصالات المجال القريب (أن إي سي) ووظيفة التصوير عند بعد، وتبلغ دقة الطباعة في هذه الكاميرا 314×600 نقطة في البوصة (دي بي آي).

وأضافت الشركة اليابانية أن هذه الكاميرا تأتي بأبعاد 121×80.3×21.5 ملم، ولا يتعدى وزنها 188 غراما، وتتوافر كاميرا زوميني إس باللون الذهبي الوردي والأسود المطفأ والأبيض اللؤلؤي.

زوميني سي

من جهتها، تأتي كاميرا "زوميني سي" بأبعاد 121×78.3×23.7 ملم، ولا يزيد وزنها على 170 غراما، وتكفي شحنة بطارية ليثيون بوليمر بسعة 700 ميلي أمبير ساعة لطباعة 25 صورة في المتوسط.

وتعمل كاميرا زوميني سي بدقة خمسة ميغابكسلات، وتبلغ دقة طباعتها 314×500 نقطة في البوصة، وتتوافر بالألوان الوردي والأصفر والأخضر والأزرق.

وتتوافق كاميرا زوميني إس مع الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد، وتوفر الشركة تطبيقا خاصا لهذه الأجهزة، كما تدعم أنظمة تشغيل الحواسيب المكتبية العاملة بنظام ويندوز 7 وحتى ويندوز 10، وحواسيب ماك أو إس من الإصدار 10.10 وحتى 10.14.

في المقابل، تتوافق كاميرا زوميني سي مع أنظمة تشغيل الحواسيب المكتبية المذكورة أعلاه، ولا تدعم الهواتف الذكية.