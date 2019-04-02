بعد الهاتف والتلفاز.. مزهريات سامسونغ لإطفاء الحرائق

أطلقت شركة "شيلي ورلد وايد" (Cheil Worldwide) التابعة لشركة سامسونغ الكورية حملة لصالح منتج جديد، اسمه مزهرية الحرائق (Firevase)، وهي مزهرية للزهور مصممة لإخماد الحرائق عندما ترميها مثل القنابل اليدوية.

وأنتجت شيلي مئة ألف مزهرية، ووزعتها بالتعاون مع شركة تأمين في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وتقوم الشركتان الآن بإنشاء حملة السلامة من الحرائق، حيث ستنتج سامسونغ مئتي ألف من المزهريات متعددة الأغراض.

ولا تبدو مزهرية سامسونغ للوهلة الأولى مختلفة تمامًا عن أي مزهرية أخرى، ولكنها تحتوي على جزأين.

يعمل الجزء الداخلي كمزهرية عادية، حيث المكان الذي تضع فيه الأزهار، ويمتلئ الجزء الخارجي بكربونات البوتاسيوم، وهي مادة كيميائية تعمل كمثبط للأكسجين.

وتقوم فكرة المزهرية المضادة للحريق على إمكانية قذفها على مركز الحريق كما تقذف القنابل، وعندما تنفجر ستنطلق هذه المادة الكيميائية، التي تطفئ الحريق بشكل فعال.

بالطبع، يمكن لطفايات الحريق العادية القيام بالعمل نفسه، ولكن وفقًا لبحث شركتي سامسونغ ومارين، فإن 58% من الأسر في كوريا الجنوبية ليست لديها طفايات.

"وحتى لو كان لدى الناس، فإنهم عادة لا يهتمون بها جيدًا، إنهم يخزنونها في أماكن يصعب الوصول إليها أو ينسونها تمامًا"، وفقًا لما ذكره موقع دازين.