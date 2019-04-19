الكويت تتلمس الخطى نحو مدن ذكية عبر "إنترنت الأشياء"

نادية الدباس-الكويت

يحلم بدر الشحيتاوي بامتلاك منزل بعد الزواج، لكنه ليس مثل أي منزل، فنيته إنشاء منزل ذكي يلحق بركب التطور التكنولوجي الذي بات يغزو العالم سريعا بمنازله ومدنه الذكية، حيث بات بمقدور أي منا التحكم بالأدوات من دون الحاجة إلى الوجود في مكان محدّد للتعامل مع جهاز معين.

ولتحقيق حلمه التحق بدر بقسم الهندسة الكهربائية بالمعهد الصناعي بعد تخرجه من الثانوية العامة ويتلقى دروسا على يد مدرسه المهندس فيصل الصراف في كيفية برمجة الأجهزة الخاصة بالمنزل وربطها معا ومن ثم التحكم فيها من خلال الهاتف الخلوي، وعبر هذه التقنية يصبح بالإمكان تشغيل الإضاءة أو المكيف، ناهيك عن أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية الأخرى.

ويبين المهندس الصراف -في حديث للجزيرة نت- أن المعهد قام بإنشاء برنامج بالتعاون مع منظمة "كي إن إكس" العالمية المختصة في مجال الأنظمة الذكية، التي تجمع كبريات الشركات العالمية المختصة تحت مظلتها مثل سيمنز و"أي بي بي".

ووفقا للصراف، فإن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإدارة المعهد حرصتا على تجهيز الورش والمختبرات بأحدث الأجهزة والمعدات لتدريب الطلبة على أنظمة المباني الذكية.