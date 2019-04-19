كلفت آبل المليارات.. هذه أهم عناصر التسوية بين آبل وكوالكوم

بعد معارك قضائية طاحنة بينهما، توصلت شركتا آبل وكوالكوم الأميركيتان قبل يومين إلى تسوية مفاجئة. ورغم أنه من المؤكد أن تلك التسوية كلفت آبل تنازلات مؤلمة، فإن قيمة تلك التنازلات بالتحديد لم تُعرف بعد.

وبهذا الصدد كشف موقع "ماك رومرز" المعني بأخبار آبل أن الشركة المُصنِّعة لهواتف آيفون، ستدفع على الأرجح لغريمتها كوالكوم ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار في إطار تلك التسوية القضائية بينهما، وفقا لتقديرات شاركها أمس المحلل بشركة "يو.بي.أس" تيموثي آركوري.

وستكون هذه المليارات رسوم الملكية الفكرية واستخدام براءات اختراع كانت آبل توقفت عن دفعها لكوالكوم خلال عامين من المعارك القضائية بينهما.

وإلى جانب تلك المليارات ستدفع آبل أيضا لكوالكوم ما بين ثمانية وتسعة دولارات عن كل آيفون في إطار الاستخدام المستمر لبراءات اختراع كوالكوم، وتم التوصل إلى هذا الرقم استنادا إلى أرقام استرشادية أصدرتها كوالكوم بعد التسوية.

وكانت آبل تدفع في السابق 7.5 دولارات لاستخدام براءات اختراع كوالكوم عن كل آيفون، ولهذا فإن المبلغ الجديد يعني أن الشركة ستدفع أكثر مما كانت تدفعه سابقا.

ويقول موقع "ماك رومرز" إنه لم يكن أمام آبل خيار آخر سوى التسوية مع كوالكوم، إذ ليس لديها طريق آخر للحصول على رقائق 5جي لسلسلة هواتف آيفون التي ستطرحها عام 2020. فقد كانت آبل تخطط في بادئ الأمر لاستخدام رقائق إنتل، لكن الشائعات تقول إن إنتل لن تواكب أهداف التطوير، الأمر الذي أدى إلى توتر بين آبل وإنتل.

وقبل ساعات من إعلان اتفاق التسوية بين آبل وكوالكوم، قالت إنتل إنها ستخرج من قطاع أعمال صناعة مودمات 5جي للهواتف الذكية، ولن تصنع رقائق 5جي للهواتف الذكية على الإطلاق.

ولم يتضح تماما هل قررت آبل الوصول إلى تسوية مع كوالكوم لأنها علمت بخطة إنتل لوقف تطوير رقائق 5جي، أم أن إنتل اتخذت قرارها بعدما علمت بخطط آبل للتسوية مع كوالكوم، لكن في كلتا الحالتين لم يتبق أمام آبل خيار آخر سوى العودة لتبني رقائق كوالكوم في هواتف آيفون المستقبلية، ولو كان ذلك عبر تسوية اعتبرت في نظر مراقبين "مُذلة".