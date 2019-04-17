نصف مليار إعلان مشبوه يهاجم مستخدمي آيفون

استغلت مجموعة من مجرمي الإنترنت ثغرة في متصفح كروم لنظام آي أو إس لقصف مستخدمي آيفون بنوافذ منبثقة وإعلانات مزيفة، تنقل المستخدمين إلى مواقع ويب تحاول سرقة بيانات تسجيل الدخول والأموال.

وتم دفع نحو نصف مليار إعلان مزيف لمستخدمي آيفون، جميعهم تقريبا في الولايات المتحدة، وذلك خلال فترة ستة أيام مطلع الشهر الجاري. ويخشى باحثوا شركة "كونفيانت" للتحقق من الإعلانات -الذين اكتشفوا الحملة- شن حملة إعلانات مزيفة أخرى خلال عطلة عيد الفصح.

وبحسب موقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية، فإن غوغل -الشركة المطورة لمتصفح كروم- على علم بالمشكلة، لكن إلى أن تحل ثغرة كروم لنظام آي أو إس فإن على مستخدمي آيفون الالتزام باستخدام متصفح سفاري أو أي متصفح آخر.

يذكر أن مجموعة مجرمي الإنترنت ذاتها كانت قد استهدفت أجهزة ماك بنوافذ منبثقة وإعلانات مزيفة خلال عطلة يوم الرؤساء في فبراير/شباط الماضي، وقبل ذلك خلال عطلة عيد الشكر في 2018.

وليست هذه هي المجموعة الوحيدة التي تتعقبها كونفيانت وتتركز فيها هجمات الإعلانات الخبيثة على أجهزة آبل، فقد هاجمت مجموعات مختلفة أجهزة ماك بقوة في يناير/كانون الثاني الماضي، وهواتف آيفون في الأسابيع التي سبقت عيد الشكر.

ويُعدّ مستخدمو آبل هدفا رئيسيا للإعلانات الخبيثة، سواء على أجهزة سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة، نظرا لمستوى الدخل المتوقع أنه أعلى من المتوسط لمستخدمي منتجات آبل، ولأن هناك عادة برامج ضارة أقل تستهدف نظامي التشغيل ماك أو إس أو آي أو إس.