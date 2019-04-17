غلاكسي فولد لم يُطرح للبيع بعد وبدأت شاشته تواجه مشاكل خطيرة

كان يفترض بهاتف سامسونغ غلاكسي فولد أن يستهل مرحلة جديدة من الهواتف القابلة للطي، لكن يبدو أنه استهل مرحلة من الهواتف القابلة للطي الهشة السريعة العطب، وفقا لموقع مشابل المعني بشؤون التقنية.

فهذا الهاتف الذي يكلف 1980 دولارا حط أخيرا هذا الأسبوع في أيدي الصحفيين التقنيين، قبل طرحه للبيع رسميا في 26 أبريل/نيسان، وقوبل بمراجعات فاترة. وكان ذلك قبل أن تبدأ مشاكل الهاتف بالظهور، خاصة ما يتعلق منها بشاشته، التي على الأقل وفقا لبعض الصحفيين الذين اختبروه، بدأت بعد استخدامه بفترة وجيزة.

يقول أحدهم في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة تظهر شاشة هاتف غلاكسي فولد المعطوبة "بعد استخدام ليوم واحد". ويضيف آخر "إن شاشة وحدة المعاينة غلاكسي فولد تعطلت كليا وأصبحت غير صالحة للاستخدام بعد يومين فقط من الاختبار. من الصعب معرفة إن كان هذا الأمر منتشرا أم لا".

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) April 17, 2019

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019

وأحد الأسباب لهذه المشاكل التي واجهها الهاتف يعود على الأقل إلى أن الصحفيين التقنيين -الذين يتعاملون مع أحدث وأغرب الهواتف بشكل مستمر- لم يدركوا أنه لم يكن من المفترض بهم أن يزيلوا طبقة واقية رقيقة تغطي شاشة الهاتف.

وإذا لم يتمكن هؤلاء الصحفيون الخبراء من إدراك ذلك، فعلى الأرجح أن معظم المشترين الجدد للهاتف لن يتمكنوا من إدراكه أيضا. لكن التساؤل هنا، أنه حتى لو حدث ذلك، فهل يفترض أن يتعطل الهاتف على الفور لمجرد إزالة طبقة رقيقة واقية؟

يقول أحد المتضررين على تويتر "يأتي الهاتف مع هذه الطبقة الواقية وتقول سامسونغ إنه ليس مفترضا لك أن تزيلها. وقد أزلتها دون معرفة أنه لا ينبغي عليك فعل ذلك (ولن يعرف المستهلكون أيضا). فقد بدا أنها قابلة للإزالة من الزاوية اليسرى، لذلك أزلتها. أعتقد أن هذا ساهم في المشكلة".

The phone comes with this protective layer/film. Samsung says you are not supposed to remove it. I removed it, not knowing you’re not supposed to (consumers won’t know either). It appeared removable in the left corner, so I took it off. I believe this contributed to the problem. pic.twitter.com/fU646D2zpY — Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019

ويرد عليه آخر بالقول "100% فعلت الشيء نفسه تماما وتعطل الجزء الداخلي للشاشة. كان يجب أن تكون هناك ملاحظة أو كتابة في عبوة الجهاز".

ويقول ثالث ساخرا "ملاحظة: هناك طبقة تبدو أنها واقي شاشة على شاشة غلاكسي فولد. إنها ليست واقي شاشة. لا تُزلها"، ويضيف أن شاشة هاتفه تعطلت بعد أن بدأ بإزالة هذه الطبقة. لكنه حصل على هاتف بديل.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr — Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019

ولم ترد سامسونغ على طلب للتعليق على هذه المشكلة من موقع مشابل.