شاهد.. سيارات وشوارع المستقبل ستمنعك من التهور و"التفحيط"

تعتبر مطاردة السيارات في الأفلام الأميركية واحدة من أكثر المشاهد إثارة، ولكن مع رقاقات كوالكوم التي ستزرع في السيارات والطرق في المستقبل، ربما تنتهي هذه المشاهد وتصبح المطاردات من الماضي.

فقد كشف خبراء في شركة كوالكوم لتصنيع الرقاقات أن السيارات -في المستقبل- سيتم ربطها بشكل دائم بالبنية التحتية للطرق، بما في ذلك أنظمة الحد من السرعة.

فإذا لم تكن في وضع مناسب للقيادة، يمكن لسيارتك أن تركن نفسها في أقرب موقف للسيارات حتى دون موافقتك.