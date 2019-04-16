لها علاقة بالأبطال الخارقين.. غوغل تعلن عن مفاجأة في مايو

نشرت غوغل على موقع متجرها أمس الاثنين فيديو تشويقيا عن هواتف بكسل 3أي وبكسل 3أي أكس أل، معلنة عن مفاجأة تحت عنوان "شيء كبير قادم في مايو/أيار".

وقد ربط الإعلان بين شخصيات الأبطال الخارقين أفنجرز (Avengers) من سلسلة شخصيات مارفل وهاتف بكسل الجديد، في إشارة إلى ضم هذه الشخصيات إلى تشكيلة بلاي أيموجي التي تسمح بظهور هذه الشخصيات بتقنية الواقع المعزز والمتاحة حصريا على هواتف بكسل.

وقد ظهر العديد من الشائعات والتسريبات خلال الفترة الماضية، تتحدث عن هذا الهاتف وتفاصيله، حيث ذكرت أن بكسل 3أي يأتي بشاشة قياس 5.6 بوصات مع معالج سنابدراغون 670 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايتات وكاميرا 12 ميغابكسل.

أما بيكسل 3أي أكس أل، فيأتي بشاشة حجم ست بوصات، وتقول الشائعات إن معالج سنابدراغون 710 هو المستخدم في هذه النسخة من أجل خفض التكلفة.