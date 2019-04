كيف تمنع أمازون من التنصت على محادثتك؟

اعترفت شركة أمازون بأنها تسمح لموظفيها بالاستماع إلى بعض المحادثات التي يجريها المستخدم مع المساعد الصوتي أليكسا بهدف إجراء تحسينات على المساعد الصوتي، مثل زيادة دقة التعرف على الكلمات أو السياقات.

ومن يرغب في منع تنصت أمازون على محادثاته يمكنه إيقاف هذه الخاصية عن طريق تعطيلها من صفحة "الخصوصية" (Privacy).

وفي الإعدادات، ينبغي على المستخدم اختيار البند كيف يمكن لمعلوماتك تطوير أليكسا (Manage How Your Data Improves Alexa).

بعدها يقوم المستخدم بتعطيل الخيار تسجيل الصوت للمساعدة في تطوير وظائف جديدة (Use Voice Recordings to Help Develop New Features)، والذي يتيح استخدام التسجيلات الصوتية الخاصة بالمستخدم لتطوير وظائف جديدة.

وهناك خيار ثان لاستخدام رسائلك في تطوير ترجمة النصوص (Use Messages to Improve Transcriptions)، والذي يتيح استخدام الرسائل الخاصة بالمستخدم لتحسين دقة النصوص.

هذه الميزات وضعتها الشركات بهدف استخدام معلومات العملاء لتطوير منتجاتها، خصوصا في مجالات تطوير فهم الآلة للغة، وتشمل دقة النصوص والمفردات المستخدمة وطريقة النطق.