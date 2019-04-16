حذار من "سكرانوس".. برنامج خبيث متطور يسرق بياناتك ويشترك عنك بقنوات يوتيوب

اكتشف باحثون أمنيون برنامجا خبيثا جديدا غير عادي يسرق كلمات مرور المستخدمين ووسائل دفع الحسابات المالية المخزنة في متصفحات الضحايا، ويرفع أيضا بصمت عدد المشتركين بقنوات يوتيوب وعائداتهم.

ويمتلك البرنامج الخبيث "سكرانوس" (Scranos) قدرات الوصول إلى جذر نظام التشغيل، مما يتيح له التخفي عميقا في حواسيب ويندوز غير المحصنة للحصول على وصول مستمر إلى موارد وبيانات الجهاز حتى بعد إعادة تشغيله.

ووفقا لبحث جديد لشركة "بتفايندر" الرومانية نُشر اليوم الثلاثاء، فإن سكرانوس لم يظهر إلا في الأشهر الأخيرة، لكن عدد الأجهزة التي يصيبها ارتفع كثيرا منذ اكتشافه أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال بوجدان بوتيزاتو، مدير أبحاث التهديد والإبلاغ في بتفايندر، في رسالة بالبريد الإلكتروني لموقع تيك كرنتش المعني بشؤون التقنية، إن "الدوافع تجارية بحتة"، وأضاف "يبدو أنهم مهتمون بنشر شبكة بوت نت لتعزيز الأعمال من خلال إصابة أكبر عدد ممكن من الأجهزة ودفعها للنقر على الإعلانات ولاستخدامها كمنصة توزيع لبرامج ضارة لأطراف خارجية".

وبوت نت تطلق على مجموعة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت والمصابة بأحد البرامج الخبيثة التي تتيح للقراصنة التحكم بها وتسخيرها للقيام إما بهجمات إلكترونية لصالحهم، أو سرقة البيانات أو إرسال بريد مزعج.

ووجدت بتفايندر أن برمجية سكرانوس الخبيثة تنتشر من خلال عمليات تحميل ملفات من الإنترنت تتنكر كأنها تطبيقات حقيقية، مثل تطبيقات تشغيل الفيديو وتطبيقات قراءة الكتب الإلكترونية. ويتم توقيع هذه التطبيقات رقميا -على الأرجح من شهادات أنشئت بطريقة احتيالية- لمنع حظرها من قبل برامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية في الحواسيب.

ويقول بوتيزاتو إنه باستخدام هذا النهج فإن احتمالية أن يصيب القراصنة الأجهزة المستهدفة عالية جدا. وبمجرد تنزيل التطبيق الخبيث فإنه يتغلغل إلى جذر نظام التشغيل ليحافظ على وجوده ويتواصل مع خوادم التحكم والقيادة للمخترقين اللذين يقفون وراءه لتحميل مكونات ضارة إضافية.

وتنطوي المرحلة الثانية على حقن مكتبات الرموز المخصصة في متصفحات الويب المعروفة مثل كروم وفايرفوكس وإيدج وبايدو وياندكس وغيرها، لاستهداف حسابات فيسبوك ويوتيوب وأمازون وأير بي أن بي، فيجمع البرنامج الضار البيانات لإرسالها إلى مشغله.