 الهند تطلب من غوغل وآبل إزالة "تيك توك" من متجري تطبيقاتهما
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الهند تطلب من غوغل وآبل إزالة "تيك توك" من متجري تطبيقاتهما

يملك تطبيق تيك توك نحو 120 مليون مستخدم في الهند (رويترز)
يملك تطبيق تيك توك نحو 120 مليون مستخدم في الهند (رويترز)

يواجه تطبيق مشاركة الفيديو "تيك توك"، الذي حقق نجاحا باهرا على مستوى العالم، مشكلة في الهند التي تعد واحدة من أكبر أسواق الهواتف المحمولة بالعالم بسبب المحتوى "غير المشروع" بالتطبيق.

فقد أمرت اليوم الثلاثاء وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الهيئة الرئيسية المنظِّمة للاتصالات الرقمية في الهند، كلا من آبل وغوغل بإزالة تطبيق تيك توك من متجري تطبيقاتهما استنادا إلى طلب من المحكمة العليا في مادراس، عاصمة ولاية تاميل نادو بجنوب الهند.

ويأتي ذلك بعد أن حققت الوزارة وتوصلت إلى أن التطبيق -الذي يملك مئات ملايين المستخدمين، بما في ذلك القُصَّر- يشجع المواد الإباحية وغيرها من المحتويات غير المشروعة.

ومع ذلك فقد نقل موقع تك كرنتش المعني بشؤون التقنية عن مصدر في الهند أن التطبيق لا يزال متوفرا في كلا المتجرين حاليا.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يعترض فيها المنظمون على محتوى تيك توك، بعد تغريم التطبيق 5.7 ملايين من قبل لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة بسبب انتهاك سياسات حماية الطفل.

ولا يؤثر الطلب الرسمي الهندي في 120 مليون مستخدم في البلد ممن قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق، أو الذين يستخدمون أندرويد ونزلوه من مصدر خارج متجر تطبيقات أندرويد الرسمي.

ومع ذلك فإن هذا الطلب يشكل ضربة قوية ضد تيك توك من شأنها أن تعرقل نموه وتضر بسمعته، وربما تمهد الطريق لمزيد من العقوبات أو الغرامات ضد التطبيق في الهند أو أماكن أخرى قد تقتدي بمبادرة الهند.

المصدر : مواقع إلكترونية
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