غلاكسي نوت 10 سيطرح بحجم كبير جدا.. ولدى سامسونغ التبرير

قبل نحو أسبوعين نقل موقع "ذا بيل" -وهو موقع موثوق من كوريا الجنوبية- عن مصادر في سلسلة التوريد أن شركة سامسونغ ستطرح هاتف نوت 10 جديدا كليا ورخيصا نسبيا يحمل اسم "إس غلاكسي نوت 10إي"، والآن تبين أن الشركة ستطرح هاتف نوت آخر من الفئة العليا بشاشة كبيرة على نحو قد لا يسر الكثيرين.

وكشف موقع "آيس يونيفرس" المعروف بتسريب أخبار سامسونغ أن هذا الهاتف الأخير سيدعى غلاكسي نوت 10 برو، ويبدو أن كلمة "برو" (احترافي) هي فقط التي تبرر القياس الكبير لشاشة هذا الهاتف التي ستأتي بقياس 6.75 بوصات مقارنة بالنموذج الأرخص الذي ستأتي شاشته بقياس 6.28 بوصات.

ويوضح موقع فوربس المعني بالأخبار التقنية أن حجز سامسونغ كلمة "برو" خطوة ذكية، وذلك أنه لسنوات أشيع أن آبل ستطلق هواتف نخبة من فئة آيفون برو، وذكرت تقارير مؤخرا أن طرح تلك الهواتف سيكون في 2019.

لكن الآن، فإن آبل -التي تواجه إشكالية في نظام تسميات هواتفها إس إي، وبلس، وماكس الذي يجمع الأرقام والحروف- لن تجد مخرجا سهلا لمنع سامسونغ من سبقها إلى استخدام كلمة "برو" مع طرح الأخيرة هواتف نوت كل عام قبل هواتف آيفون.

ومع ذلك، فإن إضافة كلمة "برو" إلى جانب اسم الهاتف لتبرير حجمه الكبير ليست بالمبرر المقنع لدفع الناس إلى شرائه، وفقا لموقع فوربس.

ويضيف الموقع أن آبل وغوغل تطرحان هواتف من الفئة العليا ذات كاميرات وقدرات اتصال وذاكرة متماثلة، لكن قدرات الجيل التالي من التخزين والذاكرة والكاميرات الرباعية واتصالات 5جي ستأتي من سامسونغ إذا كان بمقدورك شراء هاتف كان يعتبر قبل بضع سنوات حاسوبا لوحيا.